Charla: ¿Cómo se construye el deseo de amamantar cuando no se quiso ser madre?

El sábado último, en el Círculo Médico de Junín, se realizó una charla sobre lactancia materna, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en un encuentro abierto a la comunidad, pero que contó con la presencia de puericultoras locales y profesionales de la salud también.

La disertante, Paula Díaz de Arcaya, es socióloga, puericultora, docente de la Asociación Civil Argentina de Puericultura. Ella se refirió a cómo promover, sostener y proteger la lactancia materna en la sociedad.

Semana de la lactancia materna

Desde el 1 al 7 de agosto se realiza la Semana Mundial de la Lactancia Materna, por lo cual cada año se propone como lema que puede ser tomado como guía por quienes quieren cambiar la realidad de la lactancia materna en el país y en el mundo entero. “Con cada acción, se propone generar conciencia respecto al impacto (salud pública, enfermedad, ausentismo laboral, bienestar general, ecológico, monetario, etc.) que tienen los bajos índices de lactancia, especialmente en nuestro país”, manifestó la especialista.

Cabe mencionar también, que en este marco, el 2 de agosto se hizo una jornada de capacitación para profesionales de la salud y comunidad en general, a cargo de la puericultora Celeste Fresedo, en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín.

¿Cómo construir el deseo?

En diálogo con Democracia, Díaz de Arcaya, quien es parte del equipo del Hospital Fernández, de la Asociación de Puericultura, ante el planteo de que muchas veces las jovencitas no querían ser madres pero no obstante lo han sido, habló sobre cómo se logra el deseo de amamantar y afirmó: “En el Hospital hay partos de jóvenes adolescentes y es probable que este deseo de ser madre no haya sido el origen del embarazo, por lo cual esto tenga impacto en la lactancia”.

Ante esta situación, la especialista dijo: “lo que nos importa es trabajar sobre el deseo materno, vamos a trabajar en tanto y en cuanto que esa joven-niña lo quiera. No somos fundamentalistas de la teta”.

“Vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal, donde la mujer está inserta. Pero el deseo de amamantar se construye, teniendo en cuenta todas estas cosas, nadie vive por fuera de estos sistemas. No creo en el instinto materno, sí creo que cuando aparece una mujer joven venida a madre, que no desea tener ese hijo, sí puede construirse el deseo”, opinó.

“Los profesionales de la salud, que trabajamos con este público, tenemos que tener información, paciencia, mirada activa, escucha activa sobre cómo esa mujer llegó a ser madre, ¿pensamos que la lactancia materna puede ser un vehículo para generar un vínculo? Quizá despierte en esa joven un vínculo ese deseo y quiera embestirse de una figura maternal hacia ese bebé. Esto lo vemos, por eso los profesionales de la salud tienen que actuar comprendiendo la realidad de esa joven. Se puede construir el deseo de ser madre y de amamantar. Cuando uno escucha a una mujer, cuando esa mujer relata su historia, que cuenta cómo sin desearlo llegó a ser madre y uno como profesional de la salud la escucha, desde una mirada expectante, porque es el otro quien decide”, afirmó.