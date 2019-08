Meoni expuso con los equipos de Fernández

El precandidato a intendente del Frente de Todos, Mario Meoni, fue uno de los expositores en la presentación de las propuestas elaboradas por los equipos técnicos del candidato presidencial Alberto Fernández que se realizó el sábado en la Facultad de Medicina de la UBA.

Mario Meoni expuso el sábado en el panel de Federalismo, Gobierno Local y Territorio.

Además de Meoni, también expusieron el actual intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto.

Meoni, durante su presentación dijo que "las descentralizaciones deben ser con facultades para tomar decisiones, para hacer al Estado más eficiente".

Asimismo, planteó que "en el caso de la provincia de Buenos Aires hay que avanzar en una regionalización organizada y no como funciona ahora que depende el área de gobierno".

En este marco, Meoni recordó “el incumplimiento de la Constitución respecto de la autonomía municipal y reclamó una distribución diferente de los recursos económicos entre los municipios”.

Luego de las exposiciones de los 250 expositores académicos, investigadores, especialistas, funcionarios, que participaron de las 53 comisiones simultáneas, el precandidato Alberto Fernández realizó el cierre.

Allí, Fernández dijo que "Macri subió las tasas para frenar la demanda y el consumo para bajar así la inflación. Pero la multiplicó. Cree que se trata de un problema del Banco Central. No aprendió nada. Se trata de un tema que tiene que ver con la concentración de los mercados".

"Macri está matando la economía hace cuatro años. Necesitamos volver a crecer y lo vamos a lograr dialogando para que ganemos todos. El problema no es el costo del trabajo", aseguró.

También dijo que "necesitamos que el que trabaja tenga la protección que se merece. Vamos a empezar a escribir otra historia y lo vamos a hacer entre todos. Para reactivar la economía argentina vamos a dedicarnos a hacer un acuerdo entre todos".