La Rufinita: Piden obras para el desagüe de las calles y más luminarias

Ubicado en las afueras de la ciudad, el barrio La Rufinita muestra un gran crecimiento en los últimos años. Y si bien en el último tiempo lograron avances importantes en el trabajo conjunto con el municipio, todavía hay algunas cuestiones pendientes de solución.

Entre los temas centrales, solicitan mejoras en el alumbrado público y una obra de desagüe que ayude al escurrimiento de las calles en los días de lluvia. También piden señalización en la Ruta N°65, atención al Jardín N°922, desmalezamiento de lotes y medidas para mejorar la seguridad.

Alumbrado público

El presidente de la sociedad de fomento de La Rufinita, Marcos Vitanzi, señala que en este barrio “hay deficiencia en el alumbrado público”. Según su descripción, aquí la iluminación “es la misma de hace más de cinco años, que fue la que pusieron los vecinos”.

Nos dijeron que había que entubar, luego que no era necesario. Después de las lluvias la máquina hace los arreglos, pero es un parche. Marcos Vitanzi. Pte. de la Sociedad de Fomento.

Por eso se pidió “alguna mejora” al municipio: “Tuvimos una reunión con el intendente en la que le decíamos que la preocupación era la llegada del invierno donde oscurece a las seis de la tarde, porque también tenemos un problema de falta de mantenimiento de baldíos, entonces, actualmente, uno llega a una esquina caminando, en bicicleta o en moto a las siete de la tarde, donde no hay luz y pastizales altos y no hay buena visibilidad. Nos dijeron que está planeado contar con las luminarias que se saquen del centro para reemplazarlas por Led. Es un pedido que lleva más de cinco años”.



Limpieza

En La Rufinita todas las calles son de tierra, a excepción de Las Gallaretas que tiene base estabilizada.

“Hay muchas esquinas que hoy quedan anegadas por las lluvias”, señala Vitanzi, para luego agregar: “Este tema lo vimos con la municipalidad, primero nos informaron que había que entubar, después dijeron que no era necesario, se hizo limpieza de algunas cunetas, pero en realidad, cuando llueve, algunas calles quedan completamente anegadas”.

Lo cierto es que se hacen trabajos para solucionar estos temas en el momento, “pero no se hacen las obras para ponerle fin a este problema”. Lo que se necesita es que las calles desagoten a un canal aliviador: “Después de las lluvias, cuando seca, viene la máquina y hace los arreglos, pero es un parche”.

Peligro: ruta

La Ruta 65 es otro tema de preocupación para los lugareños. Es que aquí hay chicos que deben cruzar para ir a la Escuela N°35 y otros que vienen de Cerrito Colorado al jardín de La Rufinita.

“No tenemos marcado una senda peatonal, ni un cruce, ni un cartel que indique este peligro –explica el presidente de la sociedad de fomento–, lo que sí se hizo fue un mejorado de banquinas y otros arreglos, pero faltaría alguna señalización u otra cosa que nos ayude para esto. Entre febrero y marzo hicimos un pedido a Vialidad pero nos dieron una respuesta muy abierta”.

Seguridad

Luego de un robo producido en pleno día, se realizó una reunión con las autoridades policiales y municipales.

“El tema principal que hay un patrullero para cuatro barrios muy extensos: La Rufinita, Cerrito Colorado, Villa del Parque y Rincón del Cielo. Cuando los llamamos vienen enseguida, pero hay que tener en cuenta que por ahí están en la otra punta”, se lamenta Vitanzi.

El jardín

El Jardín N°922 es la institución referente del barrio. “A una semana de haber empezado las clases nos enteramos de que no hay más directora –cuenta Vitanzi–, eso dejó pendientes algunos planes que teníamos con el jardín, porque no hay una persona con quien realizarlos: habíamos proyectado trabajos con los chicos en el barrio, la puesta en valor de la plaza y otros trabajos que hoy están frenados”.

Otra problemática es que están los matafuegos vencidos desde febrero “y hasta el día de hoy no se cambiaron”. Asimismo, desde la sociedad de fomento remarcan que “tampoco se pagó el servicio de emergencias médicas, por suerte todavía no se necesitó para nada, pero está pendiente de pago”.