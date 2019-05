En un mes, la Anses concedió en Junín 3500 préstamos del Programa Intensivo de Créditos

La UDAI Junín, de la Administración Nacional de Seguridad Social, en un mes otorgó 3500 préstamos personales pertenecientes al Programa Intensivo de Créditos Anses, destinados a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El 17 de abril, la entidad previsional, que conduce Emilio Basavilbaso a nivel nacional, informó que con el objetivo de impulsar el golpeado consumo, se realizó una ampliación y una mejora en las condiciones de los créditos, y sumó un nuevo programa de compras con tarjeta de débito en algunos comercios y supermercados, con descuentos de hasta 25%.

Los préstamos incluyen una ampliación de los montos prestables en un 150% para jubilados y pensionados, un 85% para las familias que cobran asignaciones y en un 100% para los que tengan una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).

Los jubilados y pensionados pueden pedir créditos hasta un monto de $200.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas con el costo financiero total (CFT) "más bajo del mercado", según informaron en la Anses, que se ubica entre 44,6% y 50,8%.

En tanto, los beneficiarios de una PNC (madres de siete o más hijos, pensionados por invalidez o vejez) o de una PUAM pueden solicitar hasta $ 70.000 en 24, 36, 40 o 60 cuotas con un CFT de entre 40% y 50,8%. Quienes cobren una AUH o asignaciones familiares pueden acceder hasta $12.000 por hijo en 24 o 36 cuotas, con un CFT de entre 48% y 54%.



“Un movimiento intensivo”

“Se están generando muchos créditos a toda la operatoria habitual los cuales son una adaptación a las versiones anteriores de los préstamos elevando un poco los topes y reacomodándose un poco a la situación actual”, explicó Walter Petrecca, el titular de dicho organismo a nivel local, en diálogo con TeleJunín.

“Desde que comenzó el Programa, estamos en 3500 créditos en el orden local, de 1,5 millones a nivel nacional. Esto implica un movimiento bastante intensivo para Junín y es muy exitoso en ese sentido”, destacó.

En relación a los montos, Petrecca agregó: “Es muy variado y trata de adaptarlo a la necesidad de cada beneficiario. Cada vez que entregamos uno, tratamos de hacerle entender a la persona la necesidad del crédito y aconsejarla”.

Para todos los casos, estimó la Anses, la cuota a pagar no debe superar el 30% del haber y el préstamo se deposita en la cuenta sueldo de la seguridad social del beneficiario.

“Por ejemplo en caso de jubilados y pensionados, los montos van desde 20 mil a 200 mil pesos. En función del haber que cobre cada uno, van a hacer los valores de las cuotas, siempre sabiendo que no pueden superar el 30% de los ingresos. De esta manera los montos también son variables”, aclaró Petrecca.

“Siempre aconsejamos que el préstamo sea destinado a gastos especiales y nosotros no solicitamos un destino del fondo”, aseguró.

Con respecto a la edad, informó la Anses, los titulares de jubilaciones o pensiones (SIPA), PNC vejez, y PUAM pueden acceder a un crédito si cuando finaliza el crédito la persona tiene 90 años. En el caso de AUH, SUAF, PNC Invalidez y madres de 7 o más hijos, dicho límites es de 75 años. La información completa está en la web de la Anses (www.anses.gob.ar) o se informará por teléfono llamando al 130.

El trámite

Las líneas de crédito por asignaciones familiares, para personas que están con alguna actividad formal, se pueden solicitar de manera online mediante la página web. “Nosotros aconsejamos que accedan a la UDAI porque son muy variados los distintos planes o cuotas, por lo que nos gusta asesorarlos”, agregó Petrecca.

“En este programa se sumó una medida que permite hacer una cancelación de un crédito anterior, lo que abre otra serie de posibilidad y de esta manera nos gusta guiarlos. En este sentido solicitamos que se acerquen a la UDAI donde nosotros hacemos un simulador”, recomendó.

“Analizamos cada caso particular con el número de Cuil: en caso al haber que tenga cada uno y armamos un plan de cuotas. Les informamos el máximo que pueden sacar e informamos la fecha para el acuerdo de la firma del crédito, que hoy en día está entre cinco y diez días dependiendo el momento en que se saque el turno”, apuntó.

En relación a las dos sedes que funcionan en la Ciudad, el responsable destacó que el porcentaje de afiliados recurrentes en cada una se “mantiene igual. Dos tercios de la atención se realiza en calle Winter 74, mientras que el resto en Rioja 539”.

“El nuevo local de Villa Belgrano genera integración, ya que sabemos que ese barrio para Junín es un espacio en el que se encuentran bancos, y dependencias, por lo que el Anses era fundamental en ese sector”, destacó.