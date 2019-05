Desalojaron a los manifestantes que acampaban en la Plaza 25 de Mayo

En la madrugada de ayer, cerca de las 2.15, fueron desalojados de la Plaza 25 de Mayo los manifestantes que se encontraban acampando en reclamo de terrenos para construir viviendas.

El procedimiento se realizó en el marco de una conexión ilegal a la red eléctrica que les proporcionaba luz durante la noche. Por este hecho, un hombre y una mujer fueron aprehendidos y luego liberados.

"Nos desalojaron por orden de la fiscal Vanina Lisazo, ya que había denuncias porque usábamos la luz de forma clandestina. Diez pudieron irse, menos las dos personas detenidas que no alcanzaron a marcharse porque estaban dormidos", explicó Andrea González a este diario. "Se llevaron todo a la comisaría.

Después nos devolvieron los colchones, excepto los mecheros y garrafas que los estamos esperando aún", expresó.

"Desde el Municipio no dicen nada. Ahora estamos acomodando los elementos que nos dejaron tirados. Solicitamos que nos devuelvan las garrafas y mecheros, ya que no tenemos dinero para comprar otros", subrayó.



Más de un mes

En el marco de los reclamos y el conflicto por el intento de usurpación de lotes fiscales, desde hacía más de un mes, varias familias se encontraban acampando en la Plaza 25 de Mayo, y días atrás se habían reunido con concejales en la búsqueda de una salida al conflicto.

En una primera entrevista con este diario, Javier Caromona expresó: “Las personas necesitan un lugar para vivir y piden un terreno sin que se los regalen, ya que quieren pagarlo con un plan de pago. No pretenden nada regalado.

Si hay posibilidad de generar una fuente de trabajo, también están dispuestos a trabajar”.

De acuerdo a lo expuesto, en Gandini 92 tenían que hablar con Marisa Ferrari (secretaria de Desarrollo Social) y Silvia Nanni, (subsecretaria).

“Ellas nos dijeron que dejáramos los palos para ir hablar y encontrar una solución. Días después, lo único que recibimos fue represión”, expresó González.

“Tenían para hacerse los ranchos y ahora el municipio les robó los materiales. Nos dijeron que dejemos todo ahí en el terreno para dialogar y que no nos iban a tocar nada.

No alcanzó a irse la gente que fue un camión municipal custodiado por la policía y se llevaron todo”, concluyó.

Tras unas semanas de acampe en el corazón de Junín, porque más de 70 familias “no tenían un lugar a dónde ir”, hubo una reunión con los concejales.

Una de las propuestas que recibieron del Municipio fue otorgar un subsidio del 50 por ciento del valor del alquiler por el período de seis meses, como ya muchas familias lo vienen realizando.

Asimismo, se les ofreció una ayuda en posibles mejoras habitacionales a quienes viven con algún familiar, hasta el inicio de un expediente.

En este sentido, una de las manifestantes había indicado:

“No nos dan el plan para pagar el terreno porque dicen que no vamos a poder pagarlo porque ya hicieron y no lo pagaron”.

“Dijeron que terrenos no hay. No nos dieron respuesta, no nos sirve lo que nos dijeron”, resaltaron, a la vez que también destacaron que “querían un relevamiento.

Esto a ellos les molesta y quieren que nos vayamos pero no nos vamos a ir”, agregó.

“Tenemos indignación, dolor y vergüenza del gobierno, nos tratan como animales, no se preocupan por nosotros. No estamos pidiendo regalos, todos cobran planes. Solo lotes pedimos”, subrayaron.