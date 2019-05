Intoxicaciones por monóxido de carbono

Debido a las bajas temperaturas y ante la cercanía de la temporada invernal, muchos de los vecinos de nuestra ciudad comienzan a calefaccionar sus hogares. En este marco, la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín brinda algunos consejos y métodos de prevención para evitar casos de envenenamiento por la inhalación de este gas. Algunos de ellos implican la limpieza de artefactos mediante gasistas matriculados, no utilizar las hornallas de la cocina para calentar las casas y verificar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas.

El Secretario de Salud del Municipio, Dr. Carlos Lombardi afirmó que “es muy importante recordar los síntomas para tener pautas de alarma y consultar de manera oportuna. Entre los más importantes debemos destacar el dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolores de pecho, convulsiones y/o mareos”. Seguidamente, advirtió que “hay casos de intoxicación muy graves que pueden provocar la muerte”.

El monóxido de carbono está presente en materiales como leña, carbón, gas, kerosene, alcohol, gasoil y nafta, entre otros. Respecto al mismo, el Dr. Lombardi señaló que “es un gas tóxico incoloro e inodoro por lo que es conocido como el ‘asesino silencioso’. Debido a estas características, la toxicidad pasa muchas veces desapercibida, pero es importante remarcar que las intoxicaciones son evitables”.

Asimismo, el funcionario resaltó que “la mayoría de los casos de intoxicación por este gas ocurren por utilizar formas inapropiadas de calefacción o por artefactos en malas condiciones. En nuestro país ocurren aproximadamente 200 muertes por año”.

Consejos para prevenir

- No utilizar artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños.

- Apagar estufas por la noche y cuando no sean realmente necesarias.

- Nunca usar hornallas de cocina y/o el horno como forma de calefacción.

- Controlar las calderas y los grupos electrógenos. Fijarse que la llama esté azul, no de color rojo.

- Verificar que no estén obstruidos los conductos o rejillas de ventilación.

- En lo posible, hacer revisar todos los años -por un gasista matriculado- las estufas, estufas catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado.