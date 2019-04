Raúl Parejas: “Es un combo de todo”

Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó ayer en diálogo con Democracia que “hay comercios que cierran, otros que se mudan a un local más económico, pero esto no quita que la situación económica no está bien”.

“El paquete de medidas anunciado por el Gobierno nacional puede ser un alivio, hay algunos puntos que veníamos reclamando, como la quita del impuesto a los depósitos bancarios y una moratoria más amigable de AFIP, más barata en intereses y más prolongada”, afirmó el dirigente.

Y consideró que “es un paliativo, faltan propuestas para que la gente consuma”.

Al momento de explicar las razones de los cierres y la crisis que atraviesa el sector comercial en nuestra ciudad afirmó: “Es un combo de todo, los alquileres no son baratos, si bien es cierto que es oferta y demanda, la presión impositiva es altísima y cuesta mucho mantener a los empleados, pagar la luz, el gas, y las ventas, que bajaron mucho”.

“Es muy preocupante, porque comercio que cierra, es gente que queda en la calle”, cerró.