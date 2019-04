Según la Defensoría, solo el 30% de los docentes dictaron contenidos de la ESI

La Defensoría del Pueblo bonaerense mostró que en promedio menos del 30% de los docentes dictan contenidos contemplados en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), por lo que le reclamó al Estado que garantice el cumplimiento de esta norma en establecimientos de gestión privada y pública, y alertó por la subejecución presupuestaria de distintos programas que promueven la salud sexual y reproductiva.

Esta afirmación se desprende del análisis de los datos arrojados por las Pruebas Aprender 2018 hechas por el Ministerio de Educación nacional, que relevó cómo se dictaron contenidos relacionados a las nuevas formas de masculinidad y femineidad en el marco de la equidad de género; sobre métodos anticonceptivos; prevención de enfermedades de transmisión sexual; y el embarazo y sus aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos.

El estudio educativo arrojó que, a nivel nacional, el 23% de los docentes de sexto grado que fueron consultados incluyen en sus clases contenidos vinculados con la difusión de métodos anticonceptivos y, en la Provincia, el número subió al 32%. En el caso de colegios privados, la cantidad de profesores que enseñaron sobre este tema es menor: 17% lo hicieron en el país y 22% en territorio bonaerense.

Por otro lado, a nivel nacional el 26% ha dictado temáticas relacionadas con aspectos sociales, biológicos y afectivos del embarazo y el 33% en la Provincia. En establecimientos privados, la proporción fue del 30 y 36%, respectivamente.

Más bajo en los privados

Al analizar las nuevas formas de masculinidad y femineidad, la cantidad de docentes a nivel nacional que dictaron contenidos relacionados a esta temática fueron del 20% y del 23% en Provincia. En los colegios privados, los porcentajes cayeron al 18 y al 20% respectivamente.

Al indagar sobre la opinión de los estudiantes, de forma similar a lo que ocurre con los docentes, el relevamiento destacó que los dos contenidos con menor cantidad de menciones tienen que ver con cómo evitar el abuso sexual y los métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual. En este caso se observa que la proporción de estudiantes que menciona que los docentes les hablaron de estos contenidos es mayor en el sector estatal. En tanto, mientras un 28% de los estudiantes del sector privado menciona que los docentes de su escuela les hablaron sobre cómo evitar el abuso sexual, entre los estudiantes del sector estatal esta proporción asciende al 40%.

“Estos son datos que preocupan. Es indispensable que la ESI se aplique en todos los colegios públicos y privados. Además, es necesario que no se subejecuten los presupuestos destinados a esta temática y que se destinen más fondos a programas relacionados a la salud sexual, a la procreación responsable y contra las enfermedades de transmisión sexual”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, responsable del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del organismo, reclamó que “se eliminen estos obstáculos, como aconsejó el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de nacimientos en madres de menos de 15 años”.

Manual elaborado por alumnos

Diez estudiantes de una escuela secundaria de la ciudad de La Plata elaboraron un manual para explicar la Educación Sexual Integral que fue presentado recientemente oor la Comisión Provincial por la Memoria.

El organismo bonaerense informó que se trata de "¿Dónde está mi E.S.I.? Un derecho de los y las estudiantes", una publicación pensada y escrita por jóvenes de la Escuela Secundaria N° 14 "Carlos Vergara" de La Plata en el marco del programa Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria.

El manual se propone ser una herramienta en la lucha por el pleno cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral, aprobada en el 2006, y en sus 180 páginas aborda un recorrido histórico, datos estadísticos, infografías, artículos, fotografías, y los debates y reflexiones que este proceso generó en el equipo de trabajo.

"Este libro que hicimos no es un material que se encuentre en todas las bibliotecas porque este no es un tema del que se hable, y si se lo habla solo se hace desde una perspectiva biológica reproductiva, no integral como manda la ley" señaló una de las jóvenes durante la presentación.

El manual elaborado por alumnos, bajo la dirección de su profesora de Lengua, Andrea Beratz, ya fue solicitado por docentes de otras provincias y profesores de la Universidad de Buenos Aires, precisó una fuente de la Comisión.

Cómo evitar el abuso sexual

Cuatro de cada diez alumnos dijo que en las clases de Educación Sexual Integral (ESI) trabajó en cómo evitar el abuso sexual, métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual, mientras uno de cada dos aseguró que recibió información sobre prevención de maltrato, según datos del Operativo Aprender 2018.

Los contenidos previstos en las ESI, dispuestos el año pasado por el Consejo Federal de Educación, "son trabajados en las aulas en mayor o menor medida. Incluso los contenidos históricamente no abordados, hoy son parte del trabajo en el aula", destacó el informe difundido por el Ministerio de Educación.

El 86% de los alumnos respondieron que en las ESI trabajan sobre el cuidado del cuerpo y la salud, 79% indicó que hacen sobre la importancia del buen trato en la escuela, 78% sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y 76% sobre los cambios en el cuerpo de los adolescentes.

Además, el 73% respondió que abordaron la igualdad de derechos entre mujeres y varones, el 63% afirmó que lo hacen sobre la importancia de comunicar las ideas y sobre como pedir ayuda a una persona de confianza, mientras que el 55% dijo que hablan sobre la diversidad de las personas, tanto en su apariencia física como orientación sexual e identidad de género.