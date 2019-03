Se realiza el cierre de festejos del Mes de la Mujer en calle Roque Sáenz Peña

Hoy se realizará el gran cierre de “El mes de la Mujer”, evento organizado por la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica (CEHGJ), junto a la Sociedad de Comercio e Industria (SCIJ) con el apoyo del Gobierno Local.

A partir de las 19, la calle Roque Sáenz Peña se hará peatonal y habrá distintas actividades gratuitas para disfrutar en familia.

A los espectáculos brindados por el Ballet Lirolay, De Par en Par, Javier Sidoti, Banda Curupayti, Rocío Godoy y Fisurado y Paranoico se le suma la Escuela de Circo y una estación de baile urbano donde se presentarán Vibra, Vida Activa, Energym, Dementes y Gimnasio “Sonríe y baila”.

Los escenarios estarán montados a lo largo de la calle Roque Sáenz Peña y las transversales Remedios de Escalada de San Martín y Gandini. Además habrá puestos Beauty que ofrecerán masajes, manos y maquillajes, a los que se le suman otros de Essen, emprendedores locales, y maquillaje artístico.

Para los más chicos habrá juegos inflables.

Los comercios adheridos ofrecerán importantes promociones y descuentos durante todo el día.

Aproximadamente a las 22 está previsto el gran sorteo entre todos los cupones de los clientes de los locales participantes, que son más de 120 de diversos rubros: gastronómicos (cafeterías, restaurantes, pizzerías, heladerías, etc.), hoteles, locales de ropa, accesorios, peluquerías, librerías, zapaterías, perfumerías, salones de belleza, ferreterías, bazar y regalaría, joyerías, decoración, ópticas, marroquinerías, pinturerías, florerías, etc.

Se sortearán 10 cajas con productos de todos los comercios. Un dato importante es que no hay que estar presentes al momento del sorteo pero el beneficiado deberá contestar al llamado telefónico para acceder al premio.