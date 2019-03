Rodríguez: “Ojalá sea el inicio de algo importante y se concrete el trabajo”

Los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín, vecinos de la ciudad y dirigentes políticos, se manifestaron ayer en la puerta de los talleres ferroviarios sobre calle Rivadavia y el cruce de las vías, en reclamo por falta de trabajo.

La Cottaj, que lleva 25 años realizando la reparación y el manteniendo material rodante de trenes, y tras sobrevivir a la década de 1990 -cuando los ferrocarriles fueron privatizados y desmantelados- actualmente atraviesa su peor momento histórico.

Tal es así que debieron suspender a los empleados para ahorrar costos fijos -como el seguro y la electricidad- y solo mantienen una guardia. ¿La explicación que dan desde la Coottaj? Denuncian falta de gestiones políticas para acceder a realizar labores.

“Esperemos que este sea el comienzo de algo importante y que se concrete el trabajo tan anhelado. Hubo respuestas y apoyos de compañeros ferroviarios de Buenos Aires”, explicó el presidente de la cooperativa, Pedro Rodríguez en diálogo con TeleJunín.

“Creo que la única salida que hay es que la gente sepa lo que estamos viviendo. Esto no es de ahora, viene de hace tiempo, pero lo que sucede es que hoy estamos mucho más complicados que antes”, confirmó.

“Ojalá que esto sea por poco tiempo y quedate bien tranquilo que no vos vamos a ir así nomas de ahí adentro (los talleres)”, subrayó.

Pese a la importancia estratégica de la única cooperativa ferroviaria activa dentro de la Argentina, la Cooperativa ayer no abrió sus puertas “hasta que aparezca material rodante”, remarcó Rodríguez.

“Por qué hay que llegar a esta situación”

En la entrada al predio ferroviario, acompañando este difícil momento, se hizo presente el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pablo Micheli quien aseguró: “Con una crisis económica como en la que vivimos es natural que se espere esto, y ahora les tocó a los compañeros de la Coottaj. La pregunta es por qué el Gobierno deja que se llegue a esta situación”.

“Esto no solo impacta a las 50 familias que dependen de la Cooperativa, sino a los que están alrededor de ellos como los comerciantes de Junín, ya que ninguna ciudad resiste un solo despido”, remarcó.

“Necesitamos recuperar los puestos de trabajo y cuidarlos; que el Estado le dé trabajo a las cooperativas porque si no cómo hacen para sobrevivir. Acá no se les está pidiendo que le paguen un sueldo y que se queden todos cruzados de brazos”, confirmó.

“Con semejantes talleres, cómo puede ser que no se pueda avanzar. Hay que dejarse de joder con la especulación financiera, con creer que el camino es comprar dólares para el futuro de los hijos o guardar plata en el banco. El futuro es el estudio, el trabajo y hay que insistir para que la población tome conciencia. Para qué van a estudiar nuestros hijos, si después no van haber fuentes de empleo”, advirtió.

“Yo, estando en Junín no puedo no acompañar la pelea de ellos y voy a buscar nacionalizar esto a través de los canales de televisión a partir de mañana (hoy) cuando vaya a plantear esta situación”, destacó.

“Estamos en una época que puede haber record de cosecha por lo que no puede estar mal el ferrocarril de cargas, y el tren sigue siendo fundamental. ¿Cómo no van a tener trabajo? Hay desidia”, remató.

“Te da bronca”

Mario Pérez, un trabajador contratado por la cooperativa desde hace siete años, dijo con tristeza: “Estamos viviendo muy mal todo esto. Lo que pasa es que ves a tus compañeros y te da lástima. Yo hoy tengo laburo, pero los otros no, que son 50 familias”.

“Te da bronca porque hay mucha gente acá adentro , que no hace más que esto, y vive de la cooperativa. Ahora de qué te disfrazás. Los tiempos de los políticos no son los de la gente y lamentablemente es así”, indicó.

“El político vive su vida, está para la foto y después chau, olvidate, queda solo la gente como Pedro que viene luchando cuánto hace. Y el tipo sigue y sigue. Insiste para que venga un Gobierno de turno y te haga un desastre como lo que está haciendo. Puede ser que tengan cosas buenas, y no digo que no, pero en esto le erraron mucho”, concluyó.