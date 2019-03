El gobierno convocó a los docentes a una nueva reunión por la paritaria salarial

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes a una nueva reunión paritaria, que tendrá lugar mañana, en la que concretará una nueva propuesta salarial para intentar destrabar el conflicto que persiste con los maestros, según informó el Ministerio de Trabajo provincial.

El encuentro se realizará en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, a las 9, precisó una fuente de la cartera laboral provincial que confirmó que en la reunión paritaria "se realizará una propuesta salarial".

La nueva convocatoria a los docentes se conoció en momentos en que el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) se hallaba reunido para fijar la fecha de un paro de 48 horas.

Francina Sierra, secretaria de Suteba destacó que la convocatoria “estaba prevista y es la respuesta al comunicado del Frente de Unidad Docente que decía que si no había convocatoria el lunes íbamos a poner en marcha la jornada de 48 horas de lucha que ya estaba votada por todas las entidades de base del FUDB”.

Expectativas de propuesta “superadora”

“Sin dudas al llegar esta convocatoria hay expectativas de que efectivamente pueda haber al menos una propuesta que se pueda bajar a los compañeros en las escuelas y decidan si se acepta o no”, estimó Sierra.

“Esperamos que el resultado sea ese y no que tengamos que volver a rechazar la propuesta de llano por insuficiente”, agregó.

Vamos con las expectativas de que el gobierno haya reflexionado, entendido que este conflicto hay que solucionarlo. Francina Sierra. Suteba

En caso de que se rechace la propuesta, la secretaria de Suteba advirtió que “se pondría en marcha lo que se votó, es decir, las 48 horas de paro. Pero vamos con las expectativas de que el gobierno haya reflexionado, entendido que este conflicto hay que solucionarlo y que haga una propuesta digna que tenga que ver con el recupero del salario perdido en 2018”.

Por su parte, la secretaria de Udeb, María Inés Sequeira remarcó que “la convocatoria la estábamos esperando. En febrero fue la última y estábamos pidiendo esta paritaria. Ya estamos con los alumnos en clases, los docentes en las aulas y no hubo medidas de fuerza. Lo necesitábamos urgente para no dilatar más la situación”.

Aunque se desconoce la propuesta, Sequeira indicó: “Dicen que será superadora, pero eso lo dice el gobierno provincial. Por nuestra parte, no se aceptará salario a la baja respecto de la inflación. Además, queremos que el aumento llegue a los jubilados”.

En torno a la propuesta y su viabilidad, Sequeira destacó que la semana pasada se realizó una consulta a las bases “y se decidió continuar con un plan de lucha. Se votó paro, y seguir trabajando en los distritos y también movilizaciones”, para el caso de que no se logre llegar a un acuerdo.

“Respuesta urgente”

Mirta Petrocini, presidente de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), expresó que "en esta convocatoria se debe dar respuesta urgente al pedido docente de recuperar lo que perdimos en 2018. La situación se ha vuelto insostenible".

Además indicó que "el gobierno debe tomar nota del grave momento que atraviesa nuestro sector. El día miércoles habrán pasado dos semanas con los chicos en las aulas. El gobierno no debe dilatar más el tiempo".

No se aceptará salario a la baja respecto de la inflación. Y queremos que el aumento llegue a los jubilados. María Inés Sequeira. Udeb

La dirigente educativa sostuvo que "se está viviendo una situación extrema, los docentes y nuestros jubilados perciben hoy salarios de diciembre 2018".

La última propuesta salarial del gobierno provincial la concretó el 27 de febrero último y consistía un aumento de los salarios 2019 en base al índice de inflación y agregar un 5% adicional en diciembre.

También contemplaba el aumento en el salario inicial del maestro de grado que recién se inicia y la posibilidad de compensar a aquellos docentes que se encuentren con ingresos familiares por debajo de la línea de pobreza.

El ministro de Economía, Hernán Lacunza, explicó en esa oportunidad que "se garantizaba un mínimo en el cargo inicial que era de 16.710 pesos y proponemos llevarlo a 20.750, lo que implica un aumento de casi 3500 pesos para jornada simple y de 7.000 para jornada completa".

También se propuso que "además de la inflación que se registre en el 2019, agregar 5 puntos adicionales a fin de año para que haya un incremento en el poder adquisitivo de todos los docentes".

Los gremios docentes rechazaron esa propuesta en su oportunidad por entender que no representaba un aumento real para "todos los docentes" ni una verdadera recomposición de la pérdida del poder adquisitivo del salario docente durante el 2018.

Infraestructura

El reclamo por salario, según Sierra “es una sola de las cuestiones a destrabar. Estamos pidiendo también mayor inversión en infraestructura escolar y eso es algo que hay que seguir monitoreando porque queremos escuelas seguras y en mejores condiciones para enseñar y aprender. Pero el tema salarial es muy angustiante y nuestro salario quedó muy depreciado y se hace difícil sostener la canasta básica”.