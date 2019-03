Brindaron donaciones a la Asociación Protectora de Animales

El Intendente de Junín lo hizo acompañado del Secretario de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano y de la diputada Laura Ricchini, quienes visitaron la casa para animales "San Francisco de Asís y entregaron cuchas y caniles.

Tras recorrer el lugar y charlar con los encargados del funcionamiento del mismo, el Intendente Pablo Petrecca expresó: "Acá se dan requisitos claves para que todo funcione bien. El primero, amor, con lo cual sería imposible llevar adelante la tarea que realiza Alicia (Canzonetta) acompañada de un montón de proteccionistas, que están permanentemente comprometidos con todo lo que necesita este lugar".

"Otro requisito que se da es el trabajo en equipo, observamos los caniles que arregló el Municipio y también las 25 cuchas nuevas, que llegan bajo un programa que impulsa el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que mediante la capacitación de los internos de la UP 13, se construyen y están excelentes. También está el compromiso y amor de las proteccionistas, como el caso de Carolina que junto a la diputada Ricchini han aportado este tractor nuevo para mantener el lugar", agregó.

Por su parte, Alicia aseguró que "no esperaba tantos regalos, el tractor para cortar el pasto es lo más, quiero agradecer a todos la confianza. Cuando llegué acá no sabía si iba a poder con todo, porque son muchos animales y ahora veo que sí. Hoy tenemos en este lugar alrededor de 180 perros, viejitos, cachorros, discapacitados y por suerte podemos atender y cuidar a todos. Además del tractor, las cuchas, que también son muy importantes porque viene el frío y ahora todos van a poder dormir calentitos, la verdad nos viene muy bien".

Carolina es proteccionista y en el día de su cumpleaños decidió celebrarlo colaborando con la compra de un tractor para cortar pasto que permitirá mantener el Hogar de manera más fácil. "Me gusta celebrar mi cumpleaños de esta manera, quiero agradecer al Municipio y a la Diputada por la colaboración. También en la labor diaria es muy importante ese acompañamiento, por eso estoy feliz", dijo.

La diputada Laura Ricchini aseguró estar "muy emocionada porque hemos pasado en este lugar una jornada hermosa, porque como bien decía el Intendente, este es el resultado de un trabajo en equipo, Gobierno, la sociedad civil, instituciones intermedias, todos comprometidos con el objetivo de mejorar el lugar donde estos animales esperan ser adoptados por alguna familia. También porque los internos del penal se capacitan y se dotan de herramientas para insertarse en la sociedad y lo hacen colaborando".

Por último, Luciana Gómez Panizza, integrante de la Asociación Protectora de Animales, invitó a los "vecinos a acercarse al hogar. En poquitos días, el 29 de marzo, la asociación cumple 45 años y el 29 de abril, 35 que se entregó en comodato este lugar y es muy importante el acompañamiento del Municipio. La tarea de Alicia es increíble, alimentando y cuidando a cada perro. Agradecemos a la Unidad Penitenciaria y al municipio por dar respuestas y acompañarnos".