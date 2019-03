Restauraron la escultura “Sin Palabras” situada en Plaza 25 de Mayo de Junín

En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), los artistas Nicolás Armani y Rosana Guardia restauraron la escultura “Sin Palabras”, más conocida como “La mano de la memoria” a las víctimas de la última dictadura militar.

Desde hace 18 años se encuentra ubicada en Plaza 25 de Mayo de Junín y fue construida en conjunto con el “Flaco” Horacio Alonso. “La hicimos en febrero de 2001 y en marzo fuimos a emplazarla sin permiso, como tiene que ser”, exclamó Armani en los estudios de TeleJunín. Y recordó: “Un mes después se enteraron que no teníamos permisos, la sacaron y la llevaron a los talleres”.

Luego, “se juntaron firmas, las Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron presentes y se cedió un espacio en la plaza, en memoria a los desaparecidos. Es algo de todos los juninenses y todos tienen que aportar para cuidarla, tomando conciencia”, afirmó.

“Yo lo que aprendí, me lo enseñó Horacio. Salíamos a recorrer las calles en el auto, recolectando desechos de metales y en la casa lo soldábamos y trabajábamos”, rememoró.

Sus inicios y actualidad

“Nací en Comodoro Rivadavia, estuve un año en Bariloche y desde el jardín me instalé en Junín. Me recibí en la Escuela de Arte. Lo mío fue un poco raro porque la Secundaria la hice en una Escuela Agrotécnica de Ferré. No tenía mucho que ver con el arte, pero en quinto año comencé a escribir y dibujar, a pensar diferente”, expresó el artista.

“Un día, caminado por la vereda de la escuela de Arte junto a mi mamá, entramos a ver, me encantó y me dije que yo quería estar ahí. A Rosana la conozco desde hace mucho, desde cuando hacíamos montañismo junto a René”, indicó.

“Entre 2000 y 2001 estuvimos trabajando con Horacio Alonso y en 2004 me fui a vivir a Merlo (San Luis) donde trabajé los dos primeros años en la feria, como artesano , hasta que me radiqué allá y me anoté para trabajar en las escuelas. Un año después salió el trabajo y desde entonces estoy allá”, recordó.

“En artesanía, lo primero que hice fueron unos candelabros de hierro. Era un momento en el cual la luz estaba muy cara y pensé que la gente iba comprar velas. Creo que vendí una. Después hicimos macramé que es un tejido que se hace con hilo, que fue el boom”, confirmó.

En relación a la docencia, Armani, dijo: “Uno le da libertad a los chicos con la expresión, para que puedan comunicar a través de los dibujos. En Merlo hay mucha gente que hace teatro, que fue llegando como uno y se fue quedando”.