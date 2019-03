Un músico y luthier juninense elabora arpas, charangos y guitarras clásicas

A los 14 años comenzó a tocar la guitarra, gracias a la llegada a sus oídos de la música de Charly García, Sui Generis y Los Beatles.

Años más tarde, su pasión por los sonidos lo llevó a Mariano Guglielmetti a crear arpas y guitarras clásicas, afianzándose en el mundo de la luthería en Junín.

“Antes que todo soy músico y después me fui haciendo luthier. A mí siempre me gustó la madera y la carpintería. Los guitarristas, de alguna manera calibramos e investigamos nuestros instrumentos sacando algún clavijero”, explicó el luthier en diálogo con TeleJunín.

“Luego me fui metiendo un poco más, arreglando otros instrumentos. Con la carpintería hice muebles o algún metegol, y eso lo fui volcando a mis instrumentos, haciendo algunos arreglos”, remarcó.

“Esto ocurrió cerca del año 2005, momento en que construí un charango y un arpa celta de los que obtuve los planos y otra del siglo XV –chica- de 22 cuerdas, que antes se trasladaban a caballo. Empecé digamos bien, a la antigua, sin herramientas eléctricas y tallando muchas piezas”, recordó.

“Recuerdo que tocamos en el auditorio Belgrano de Buenos Aires donde está la movida de la música escocesa e irlandesa. En el hall, me crucé con un extranjero que me preguntó si había traído el arpa desde Canadá”, exclamó.

“Cuando arranqué con este oficio, mi idea era calibrar y poder hacer mi propio instrumento que no podía comprar o conseguir porque, como sucede con el arpa, no hay personas que los elaboren en Argentina”, confirmó.

“Hice charangos y ahora me metí de lleno en las guitarras clásicas. Tengo siempre otros proyectos como guitarras de ocho cuerdas y multicuerdas eléctricos”, subrayó.

“Lo hago por inspiración”

Continuando con la entrevista, Guglielmetti destacó: “En mi familia hay músicos, como mi mamá y mi abuela paterna. Quizá yo no empecé por ese lado, sino agarrando la guitarra por Charly García, Sui Generis y Los Beatles. Después estudié con profesores particulares como Rubén Aguilera con quien enganché bastante”.

“En el Conservatorio hice la carrera de guitarra y siempre fui un poco autodidacta tocando, además el bajo y otros de cuerda como el banjo, la mandolina, mandola, que son similares y siempre me gustaron”, indicó.

“La música celta me llegó porque tocaba en una banda el chelo y con los integrantes teníamos los mismos gustos por sonidos de los ´70 como Génesis, Yetrotul o Yes que tienen influencia de ese estilo. Desde ese momento formamos nuestro grupo The Clovers Celtic Spirit”, afirmó.

“En Junín existen muchas personas que hacen instrumentos. Yo lo hago como pasatiempo y por inspiración, ya que no vivo de esto. Cuando comencé con esto, ya estaban Jorge Gallardo con guitarras eléctricas y Eduardo Pino que abarca muchos aspectos. Ellos siempre me han ayudado mucho y estuvieron muy dispuestos”, reconoció.

“También tengo a amigos como Matías Andreotti que hace instrumentos eléctricos y Cristian Guarinos que fabrica antiguos. No existe la asociación de luthieres sino que te conocés por estar en el ambiente”, subrayó.