Alfonsín: “La mayoría no quiere volver al pasado pero tampoco repetir este presente”

Los dirigentes radicales Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella encabezaron una reunión radical, anoche, en un Junín, en la cual llamaron a construir un proyecto alternativo para salir de la “grieta”.

Pero antes del acto, el ex diputado nacional Ricardo Alfonsín visitó los estudios de TeleJunín para participar de una entrevista. “Si hubiésemos comprendido mejor cuál era nuestra responsabilidad hacia adentro de Cambiemos podríamos haber evitado que se cometieran algunos errores, y no es una apreciación personal, me estoy refiriendo a decisiones que se tomaron, que según el criterio de la UCR hasta 2015, no eran las mejores decisiones. Si el radicalismo hubiese tenido un rol más activo, hoy la situación seguramente sería otra”, afirmó Alfonsín.

Y agregó: “Estamos debatiendo qué es lo que vamos a hacer, más por la situación de los argentinos, las pequeñas y medianas empresas, la clase media, la clase trabajadora, los jubilados, que son los que más han venido sufriendo la situación económica”.

“La solución es política”

“En primer lugar la solución es política, se trata de valorar un recurso, que es esencialmente político, que es el del diálogo, para llegar a acuerdos básicos y empezar a recorrer el camino del desarrollo, que es la principal deuda, pero para eso hay que estar convencidos de que es necesario”, afirmó.

“La grieta le ha hecho mucho daño a la Argentina, no es gratis, pero algunos se benefician, porque si no fuera por la grieta podríamos tomar decisiones que algunos no quieren que se tomen, por eso creo que es indispensable, es lo único que nos falta probar. Los grandes problemas se han resuelto cuando la política ha sido capaz de alcanzar acuerdos”, dijo.

“Un acuerdo diferencia al de 2015”

“Creo que hay que hacer un acuerdo diferente al de 2015, no tengo ninguna duda de que es necesario. Hoy hay que volver a plantear una propuesta ampliada, porque la mayoría de los argentinos no quiere ni volver a las experiencias anteriores a 2015 ni repetir este presente”, consideró.

“No es un argumento poderoso electoralmente decirle a la sociedad que, a partir de 2019, se aplicarán las mismas políticas que han producido estos resultados, por eso creo que el radicalismo debe trabajar para la construcción de un frente que proponga políticas diferentes para 2019”, advirtió.

“No creo que una propuesta de Unidad Ciudadana implique una renovación, o algo distinto a lo que ocurrió en 2015, y tampoco creo que una candidatura del PRO pueda representar una diferencia con respecto a las políticas que se han aplicado ahora, y creo que ninguno de los dos casos quiere la sociedad, entonces tenemos que pensar cómo hacemos para brindarles a los argentinos un espacio político que les permita canalizar sus preferencias, creo que la UCR tiene la responsabilidad de construir ese espacio”, afirmó.

“La UCR no hizo lo que dijimos que íbamos a hacer, no dijimos que nos íbamos a callar la boca y actuar de manera pasiva si ganaba el PRO, dijimos que íbamos a influir en el rumbo de la gestión –sin nosotros no se podía- para evitar que se cometan errores, neutralizar posiciones muy pro mercado; seguramente no se hizo con mala intención, pensando que de hacerlo se iban a generar más problemas, bueno, a mí no me convencieron”, señaló.