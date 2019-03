"La inflación no para", dijo Aguiar

¿Qué lectura hace de la crisis económica?

-Estamos atravesando una de las peores crisis de los últimos años, y prolongada, este año va a ser complicado para todos los argentinos, generado por la mala praxis de este gobierno, que llevó a cabo políticas de choque importantes, fundamentalmente contra la clase media, políticas que se explicaban como necesarias y tuvieron un resultado muy malo. Hoy la Argentina toma decisiones digitadas, acotadas por el acuerdo con el FMI, vinculadas a cumplir con el compromiso asumido con el Fondo, pero lejos de resolver los problemas de la gente, la caída del poder adquisitivo del salario, de las ventas, el cierre de comercios y empresas, los despidos, con una política monetaria de altísimas tasas de interés, una política monetaria tan contractiva que hace que sea muy difícil salir.

-¿Cómo se sale de este esquema contractivo?

-La Argentina va a salir adelante si comercializa con el mundo productos competitivos, con valor agregado, porque el valor agregado es más empleo. Hoy el país no está pensando en el sector productivo. Tiene que haber un Estado presente con políticas que fomenten el crecimiento sustentable de la producción y la tecnificación del trabajo, si no es así, se van a seguir poniendo parches a una situación que ya es insostenible. Si bien había ciertos problemas estructurales de la economía, como la inflación o el atraso de las tarifas, el consumo existía y los negocios vendían y la economía funcionaba, de ese momento a esta parte, todo ha sido cuesta abajo.

-¿Este era el único camino posible?

-El Gobierno generó, a partir de un falso diagnóstico, como creer que con la tasa de interés iba a contener al dólar y con el dólar, a la inflación, pero eso nunca funcionó y de hecho el año pasado el tipo de cambio se devaluó un 110%, y el traspaso del tipo de cambio a precios va a seguir sucediendo, porque si bien hubo una devaluación del 110%, los precios mayoristas subieron un 75% el año pasado, y el minorista un 47%, lo cual es terrible contra el 28 o 30 por ciento que crecieron los salarios, ahora, todavía queda traspaso de la devaluación a precios para este año, con una inflación que no para.

-¿Qué opina del acuerdo con el FMI?

-El FMI es un organismo que asiste a países para que no entren en default, pero la receta del Fondo solo apunta a garantizarle a esos países que Argentina va a pagar la deuda, por eso las recetas son de ajuste del gasto fiscal, porque no le interesa la cuestión social ni el crecimiento del país. Cualquier gobierno que venga va a tener que rediscutir el acuerdo con el FMI, porque es un acuerdo trampa, de pan para hoy y hambre para mañana, el país no está en condiciones de devolver un solo dólar al Fondo, hoy estamos en condiciones de recibir, el cronograma de devolución del FMI es totalmente impracticable para la Argentina en la situación actual.

-¿Qué lectura hace del acercamiento de la diputada Rocío Giaccone a Alternativa Federal?

-Habrán entendido que Alternativa Federal quiere representar un proyecto, un modelo de país con personas capacitadas para llevarlo adelante, como Roberto Lavagna, Sergio Massa, Mario Meoni; en Junín el Frente Renovador tiene los técnicos y los cuadros mejor capacitados.

-¿Tiene ganas de ser candidato a intendente?

-Pertenezco a un espacio que tiene grandes personas, con muchas cualidades, confío en que vamos a tomar la mejor decisión y entre todos poder elegir a la persona que mejor represente a Junín, estoy muy conforme donde estoy, me siento respetado, valorado, y estaré donde me necesiten.