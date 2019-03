Debate "picante" entre concejales

¿Qué balance hacen del discurso de apertura del año legislativo del intendente Pablo Petrecca?

-Bruzzone: fue un discurso esperable, que se centró sobre algunos logros, que contó algunas obras que no están terminadas como si lo estuvieran, y que planteó que va a profundizar la gestión. Para mi gusto, no hubo autocrítica ni rectificación de las cosas que no se están haciendo bien.

-García: Me parece que se mezcla la realidad nacional con la local, y desde el punto de vista de la gestión del intendente Pablo Petrecca, que es netamente local, y la gestiones con Provincia y Nación, que permitió que lleguen obras a la ciudad que los juninenses no estábamos acostumbrados a tener, no solo asfalto y cordón cuneta, sino obras de infraestructura, que van bajo tierra, como avenida Alvear, Pastor Bauman, los desagües, el cuadrante noroeste, avenida Circunvalación. Junín ha tenido un crecimiento, que se trata de tapar; antes se iba a hacer campaña a un basural, y ahora nadie va, porque no vende.

-A grandes rasgos, el dilema electoral parece ser si priorizar las obras o la situación económica, ¿qué opinan?

-Bruzzone: Lo que Marcelo trata de diferenciar no es diferenciable, los niveles de municipio, Provincia y Nación están íntimamente relacionados; lo que se pudo hacer a nivel obras legitima el brutal pedido de endeudamiento, con el dinero que se pidió se podría haber hecho quince veces más de lo que se hizo, por eso creo que los intendentes actúan como la mano ejecutora de este modelo que generó esta incertidumbre económica, la inflación, un dólar que no se sabe quién le va a poner techo, la gente que pierde su trabajo, las pymes que cierran, con una economía similar a los niveles de precios a 2001, el intendente es parte esencial de todo el modelo de Cambiemos y no se puede escindir.

García: No creo que estemos en una situación similar a la de 2001, los bancos están en otra posición. Por otro lado Bruzzone habla del endeudamiento, pero yo también quiero hablar de lo que se robó y de lo que se podría haber hecho, por ejemplo en 2011 la Provincia licitó el arreglo de la pista del Aeródromo, 4,5 millones de pesos que venían para la pista y nunca se hizo, esta gobernadora te dijo que iba a repavimentar Circunvalación y la puso en el presupuesto y se hizo.

-Democracia: ¿Pero hay alguna denuncia puntual sobre esa licitación? Porque una cosa es que no se haya realizado y otra es que el dinero se lo hayan robado.

-García: Por el Aeródromo no, pero por otros casos hay muchos procesados, la Provincia debería ver qué pasó con esa licitación.

-Democracia: Aún hoy la pista sigue sin arreglarse.

-García: Seguimos gestionando para que la obra llegue.

-¿Qué creen que va a pesar más a la hora de votar, las obras, los valores, la transparencia o el factor económico?

-García: El factor económico obviamente que va a tener su incidencia y es el punto a nivel nacional que va a tener que corregir Cambiemos para acomodar la situación, nosotros lo vemos también, ahora, volver a lo anterior, no creo que sea la alternativa, porque tampoco estábamos bien. El electorado evalúa muchas situaciones.

-Democracia: Bruzzone, cuando uno habla con la gente un sector pide que vuelva Cristina, pero otro sector, también importante, dice ‘se robaron todo’, ¿a qué lo atribuye?

-Bruzzone: Esta campaña mediática, donde se mezcla todo, y en donde uno repregunta, dos o tres veces –como hiciste vos recién-, desenmascara que no hubo tal robo monumental como el que se denuncia; sí hubo acciones de corrupción puntuales que están siendo investigadas, y me imagino lo que va a pasar después de 2019, cuando este gobierno se vaya, que va a ser infinitamente superior. El 100% del PBI se está debiendo en concepto de deuda, y no se hizo obra pública en esa magnitud, es decir que el faltante está en otro lado, está en la fuga de divisas y en corrupción que se irá conociendo cuando cambie el gobierno. Obviamente que no se quiere volver a las cosas que faltaron hacer, teníamos problemas de restricción externa, no había dólares suficientes, ahora la fórmula económica que tenía Cristina era siempre con la gente adentro.