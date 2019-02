“Hay que pensar en la gente y no en candidaturas”, reclamó De Leo en Junín

El senador bonaerense y presidente de la Coalición Cívica (CC) bonaerense, Andrés De Leo, visitó ayer Junín, donde brindó una conferencia de prensa en la que reconoció errores en la gestión económica del Gobierno nacional, valoró la obra pública provincial y mandó un mensaje directo a los socios de la Coalición Cívica en Cambiemos, la UCR y el Pro, por los enfrentamientos mediáticos en torno a las candidaturas de este año.

En esta línea, el legislador llamo a “pensar en la gente, antes que en candidaturas”.

De Leo llegó acompañado por el presidente de la Coalición Cívica de nuestra ciudad, Rodrigo Esponda, el concejal Javier Prandi, la funcionaria municipal Silvia Nani, el presidente del Grupo Junín, Pablo Torres, los ex concejales Magdalena Ricchini y Lisandro Benito, el referente de Elisa Carrió en la Cuarta Sección Electoral, Luciano Bugallo, y el diputado provincial marplatense Guillermo Castello, entre otros dirigentes.

Probablemente no se acertó en el camino gradual que habíamos elegido, afirmó De Leo.

En diálogo con la prensa, De Leo afirmó: “No es el momento para estar en estas disputas, hay que apelar a la responsabilidad de los dirigentes porque la gente está atravesando momentos difíciles, por eso como coalición de gobierno debemos demostrar que estamos a la altura. Es muy anticipado disputar determinados cargos, todavía falta mucho”.

Además, opinó que “está bien en el caso de los distritos donde hay que posicionar candidatos a intendente que se avance, pero de gobernador a intendente para abajo me parece una locura estar discutiendo algo que lo vamos a hacer más adelante”.

“Vemos que la gente está preocupada, nos demanda, que no firma más cheques en blanco, la gran mayoría de los argentinos y de los bonaerenses esperan que este cambio se consolide. Debemos nosotros liderar ese cambio, trabajar en ese cambio e ir en el rumbo que la gente votó en 2015 y 2017”, completó.

“La inflación golpea”

Asimismo, De Leo aclaró que “somos conscientes de que la inflación golpea en los bolsillos, que las tarifas cuestan pagarlas, que los salarios han perdido poder adquisitivo. Pero esta situación la vamos a revertir sin dudas”.

Y agregó: “Probablemente no se acertó en el camino gradual que habíamos elegido. Necesitamos financiamiento externo, no hemos tenido una política antiinflacionaria acorde, pero este es un gobierno que reconoce errores y a partir de ahí intenta corregirlos y trabaja para ello, de esa manera se recupera la credibilidad, no como en gobiernos anteriores que han dilapidado los stocks, tomaron la caja de Anses, emitieron moneda, dejaron a la Argentina en un estado similar a lo que es Venezuela. Ahora nos está faltando poner a la Argentina en la senda del crecimiento”.

“Todos estos logros son importantes, aunque nos está faltando que todas las correcciones que estamos haciendo en materia económica le empiecen a dar resultados a la gente y este va a ser el desafío para este 2019”, continuó.

“Obras y transparencia”

A pesar de la autocrítica por la mala gestión económica, el presidente “lilito” en la Provincia manifestó que hay cosas para destacar de Cambiemos: “Tenemos muchas cosas para mostrar desde la gestión. En la provincia con la cantidad de obra pública que se ha hecho, que no se hacía desde hace más de 20 años en rutas, escuelas, en todos los municipios independientemente del color político de quien gobierna”.

“Esto se ha hecho porque hubo un gobierno nacional y uno provincial que han girado fondos que desde hacía décadas no se veían. La situación en todos los municipios es similar, donde se ve obra pública, que hubo un cambio en materia de transparencia, con funcionarios del gobierno anterior presos. Se está avanzando en la transparencia, en tratar de recuperar lo robado”, cerró el legislador.