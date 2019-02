Con 38° de sensación térmica, Junín es un horno y el clima no da respiro

Los juninense y la Región viven una jornada con nubosidad variable, con clima cálido a caluroso y elevada sensación térmica (38 grados); vientos moderados del norte registrados en 20 kilómetros por hora en su pico máximo, y una temperatura de 34 grados.

Los datos fueron aportados por Democracia, por Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con base en el Aeródromo de Ruta 188.

Actualmente, Junín y la Región se encuentran en alerta amarillo que puede ser peligroso sobre todo para los grupos de riesgo: bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y enfermos crónicos.

Para mañana jueves anticipan cielo parcialmente nublado, cálido a caluroso con elevada sensación térmica, vientos leves o moderados del sector norte y una temperatura entre 26 y 37 grados.

Para el viernes, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, tiempo desmejorando, vientos moderados del sector norte, probabilidad de precipitaciones hacia la tarde, posterior descenso de las marcas y una temperatura entre 26 y 33 grados. Mientras que para el sábado anuncian cielo nublado, probabilidad de precipitaciones, vientos moderados a leves del sudeste y una temperatura entre 22 y 28 grados.

En Capital Federal

La Ciudad de Buenos Aires fue el lugar en el que se registró hoy la sensación térmica más alta del país cuando pasadas las 14 la marca llegó a los 41,2 grados, lo que elevó de amarilla a naranja el alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que pronosticó para mañana marcas mas elevadas con lo que ocurriría la primera ola de calor del verano.

La combinación de vientos y humedad hizo crecer la sensación térmica en toda la región central del país, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo una temperatura mínima de 27 grados a las 10 de la mañana.

El récord histórico de temperatura para el mes de febrero es de 38 grados, aunque pasadas las 15 llegaba a 36,8 grados, pero los pronosticadores no creen que hoy se supere esa marca histórica.

La región central del país registraba temperaturas agobiantes que se estima que se incrementarán mañana y que superan aún a las que hubo en el norte argentino.

La temperatura mínima registrada hoy en la Ciudad fue de 27 grados, es decir que, si mañana también se superan las marcas térmicas mínimas y máximas establecidas en 22 y 32,3 grados, respectivamente, el distrito entrará oficialmente en la primera ola de calor del verano.

En el área metropolitana, “el calor y la humedad dan lugar a una elevada sensación térmica que supero los 41 grados”, precisó Lucas Berengua, meteorólogo del SMN.

Agregó además que “todavía no estamos frente a una ola de calor”, pero que de cumplirse los pronósticos mañana la Ciudad puede entrar en una".

El ranking de temperaturas publicado por el organismo señala a la región central del país como la más afectada por el calor ubicando en primer lugar a la localidad de Villa Reynolds, en San Luis, con 38,5 grados e igual sensación térmica y Capital Federal con 36,6, pero una sensación térmica de 41,2.

Como consecuencias de las altas temperaturas la Ciudad entró en alerta naranja, es decir que los efectos del calor pueden producir un riesgo de “moderado a alto” y “pueden ser peligrosos, especialmente para los grupos de riesgo”.

Ante esta situación el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño instaló postas de hidratación en Obelisco, Retiro y Parque las Heras, que cuentan con profesionales para atender a las personas que se acerquen ante un posible golpe de calor, a la vez que brindan información para poder prevenirlos.

La cartera precisó a través de un comunicado que en cada una de las carpas “se entregan a los vecinos agua mineral, frutas y barras de cereales, junto con recomendaciones para hacer frente a las altas temperaturas y evitar sus consecuencias”.

Asimismo, recordó que “para los adultos mayores en particular, el plan se refuerza en las distintas plazas porteñas donde se ejecuta el programa La Tercera en la Calle, de lunes a viernes de 9 a 13, y los sábados, domingos y feriados de 9 a 16”.

Ante las elevadas temperaturas, las autoridades recordaron que los síntomas de un golpe de calor son dolor de cabeza, náuseas, pulso débil y temperatura corporal elevada, y que es muy importante que, ante la presencia de estos síntomas, consultar al médico.

En el norte de Buenos Aires y Córdoba pueden registrarse hoy algunas lluvias y tormentas pero traerán un alivio temporario ya que está previsto que mañana sigan siendo alta las temperaturas.

Para lo que resta de la jornada se esperan elevadas temperaturas en casi todas las provincias que se encuentran al norte con marcas que alcanzarán los 37 grados en Santa Fe, 38 en Santiago del Estero y 40 en La Rioja y Catamarca.