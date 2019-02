El SAME ya funciona en 90 municipios de la provincia de Buenos Aires

La gran mayoría de los municipios de la Cuarta Sección Electoral y el 75% de los distritos de la provincia de Buenos Aires ya cuentan con el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), pero en Junín, si bien a mediados del 2018 el oficialismo indicó que estaban evaluando instalarlo, aún no se ha hecho ningún anuncio al respecto.

En la Cuarta Sección Electoral tienen SAME los siguientes distritos: General Arenales, Chacabuco, Chivilcoy, Alberti, General Viamonte, General Pinto, Lincoln, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Bragado e Hipólito Yrigoyen.

No lo tienen implementado solamente Junín, Leandro N. Alem, Pehuajó, 9 de Julio y Carlos Casares.

En la Provincia ya son 90 los municipios que cuentan con SAME y beneficiaría a 11.500.000 vecinos, a través del servicio de emergencia médica gratuito en la vía pública.

Los municipios de la Provincia que cuentan con SAME son: Lanús, Morón, Quilmes, José C. Paz, Berisso, Florencio Varela, La Plata, Ensenada, Almirante Brown, Bahía Blanca, General Pueyrredón, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Brandsen, Pilar, Escobar, Punta Indio, Maipú, Mar Chiquita, Pinamar, Ezeiza, San Pedro, San Miguel, General Paz, Magdalena, San Nicolás, General Belgrano, San Vicente, Vicente López, Arrecifes, General Rodríguez, San Isidro, Tandil, Azul, Pergamino, General Juan Madariaga, General Alvarado, Chivilcoy, Trenque Lauquen, Olavarría, Baradero, Rauch, Coronel Pringles, Carlos Tejedor, Viamonte, General Arenales, Suipacha, Rojas, Tornquist, Lincoln, Ayacucho, Campana, Balcarce, Salliqueló, Pellegrini, Moreno, Alberti, Tres Lomas, Rivadavia, Bragado, Chascomús, Castelli, Tres Arroyos, San Cayetano, San Andrés de Giles, Guaminí, Villegas, Chacabuco, Las Flores, General Pinto, General Guido, Hipólito Yrigoyen, Florentino Ameghino, General La Madrid, Lobería, Coronel Rosales, Villarino, Puán, Berazategui, Carmen de Patagones, Necochea, Villa Gesell, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Esteban Echeverría, Tigre, Marcos Paz, Avellaneda, Lezama y San Miguel del Monte.

“Una emergencia médica genera en el paciente y su familia la sensación de indefensión y angustia. El SAME Provincia nos permite estar al lado del bonaerense y socorrerlo en el momento que más lo necesita”, dijo Andrés Scarsi, ministro de Salud bonaerense.

"El SAME además, articula de manera directa con las guardias de los hospitales. El paciente, de acuerdo al grado de complejidad del caso, ingresa y es atendido de manera inmediata. El desarrollo de este sistema de atención de emergencias pre-hospitalaria, fue un pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal. Hoy estamos cubriendo gran parte de la Provincia y seguimos avanzando", afirmó el funcionario.

De acuerdo a información vertida por el propio SAME, actualmente el servicio posee 284 ambulancias y beneficia a más de 11.5 millones de bonaerenses.

A fines de 2019, con una inversión acumulada de $3.000 millones, el gobierno provincial llevará SAME a los 135 municipios de la Provincia.

Detalles

SAME Provincia es el primer sistema de emergencias médicas prehospitalaria del gobierno bonaerense. Sus directivos aseguran que el objetivo primordial es “brindar atención inmediata y de calidad a cargo de profesionales idóneos para la tarea en caso de siniestros viales o cualquier tipo de urgencias en la vía pública”.

Según detallaron, desde el año 2016, funciona gracias al trabajo en equipo entre el gobierno de la Provincia y cada uno de los municipios en los que ya opera.

El esquema de funcionamiento de las patrullas sanitarias está diseñado para llegar a cualquier punto en menos de 15 minutos.

Aseguran que el equipo de trabajo de SAME incluye choferes y médicos (dos por ambulancia), radio operadores, telefonistas y coordinadores médicos.