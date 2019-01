Incorporan una nueva motoniveladora para la mejora de los caminos rurales

En el marco de la recorrida de los trabajos realizados en la zona del Cuartel XIII, el intendente Pablo Petrecca, encabezó el acto de presentación de una nueva motoniveladora con tecnología de punta que se incorpora para la mejora de los caminos rurales y que se suma a las otras tres que se adquirieron durante la gestión, destinadas a la zona rural.

El jefe comunal estuvo acompañado por el senador Juan Fiorini, funcionarios municipales; el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking y miembros de la institución; el delegado del Renatre, Rodrigo Esponda y productores rurales, quienes mostraron su satisfacción y coincidieron en la necesidad del compromiso de todas las partes para mantener los caminos en condiciones.

Además, esta medida se da luego del anuncio de afectación de tasas del impuesto de Red Vial, por lo cual, por primera vez, se destinará el 70% del impuesto a la mejora de caminos rurales.

Luego de conversar con autoridades y productores presentes en la zona, el Intendente expresó: “Estuvimos recorriendo los arreglos de los caminos, pero por sobre todas las cosas cumpliendo una vez más con la palabra empeñada y con una promesa que habíamos hecho. Hoy pusimos en funcionamiento una nueva motoniveladora que va a estar destinada exclusivamente para los trabajos en caminos rurales y ya con esta es la cuarta que hemos adquirido durante nuestra gestión. Se trata de un compromiso que habíamos asumido con las entidades agropecuarias” y añadió: “Por supuesto, con Gustavo (Frederking) y parte del equipo conversamos sobre cómo vamos a encarar el año con este nuevo desafío que tenemos de afectar el 70% de la tasa de Red Vial que se destinará exclusivamente a los caminos rurales. Era una demanda que pudimos satisfacer y, por supuesto, seguiremos trabajando en equipo con todos aquellos que se quieran sumar día a día para que los caminos estén en condiciones”.

“El de hoy es un paso muy importante, primero por la incorporación de la nueva máquina y segundo por la afectación del 70% que va implicar que se destinen mayores recursos para hacer un trabajo mucho más eficiente”, remarcó Petrecca.

A lo largo de las charlas que el Jefe comunal mantuvo con los diferentes actores involucrados, todos se mostraron de acuerdo con la necesidad de trabajo en conjunto y del compromiso de todos para solucionar los problemas que se generan en los caminos rurales.

Frederking: "Se está generando algo sumamente trascendental"

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, manifestó que “fue muy interesante venir y ver cómo estaban trabajando las máquinas, así que estamos muy contentos. También tuvimos la oportunidad de ver a la máquina nueva con toda la tecnología que tiene incorporada y es muy interesante porque uno también aprende. Estuvimos hablando con Pablo, tocando muchos temas generales y, como bien decía, se está generando algo sumamente trascendental como es el cambio de paradigma mediante la afectación que salió por ley y que es la primera vez que sucede en la historia de la ciudad”.

Acerca de esta nueva ordenanza de afectación de la tasa vial impulsada por el Municipio, Frederking explicó que “lo que uno paga de Red Vial efectivamente se debe trasladar al arreglo de caminos, lo cual para nosotros es sumamente positivo. Esto es un puntapié fundamental para que los caminos empiecen a estar bien y tenemos que seguir trabajando en conjunto para crear las comisiones correspondientes para el seguimiento de estos trabajos, con la intención de que estén conformadas por la gente más idónea para dicho objetivo. Se trata de un plan de largo alcance y que debe lograr sustentabilidad en el tiempo”.

Frederking también se mostró en sintonía con respecto a la necesidad del trabajo en conjunto y del compromiso de todas las partes para el mantenimiento de los trayectos: “De parte de los trabajadores del campo y los productores, también se deben concientizar en que todos debemos aportar nuestro granito de arena para que los caminos estén bien. De nuestra parte como productores, tenemos que tener en cuenta que no hay que salir con más kilos de los permitidos y que, si los tramos no están en buenas condiciones, hay que tratar de no salir ya que eso provoca un deterioro que después es mucho más difícil de arreglar".

Presente en el acto también estuvo Rodrigo Esponda, delegado del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados (Renatre), quien sostuvo: “Es un gusto haber visto cómo trabajaron las máquinas y sobre todo por la presentación de una nueva maquinaria que es la herramienta fundamental para que los caminos mejoren. Desde el Renatre, nosotros hacemos mucho hincapié en el arraigo del trabajador rural en el campo y, para que él y el empleador puedan quedarse, tienen que tener igualdad de condiciones con respecto a aquellos que viven en la ciudad”.

En cuanto a la relevancia que tienen los caminos rurales para estas personas, Esponda dijo que “son una herramienta fundamental porque ellos tienen que poder salir al médico, a algún lugar para recrearse e ir a las escuelas. Por eso, que se incorpore esta cuarta maquinaria en un sistema que venía con equipos muy antiguos y en muy mal estado, es una satisfacción enorme y es algo que nos alienta”.

A continuación, señaló que “el intendente ha manifestado en la presentación su plena voluntad para trabajar en este mejoramiento para que las cosas empiecen a funcionar mejor. Ahora, con la compra de esta nueva máquina y con la afectación de las tasas, sin dudas se va a lograr una revolución en este sentido. Desde el Renatre bregamos porque las familias rurales tengan las mejores condiciones para vivir y esto nos llega de orgullo”.