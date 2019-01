En el marco de las Escuelas Abiertas en Verano, integrantes del programa de concientización vial llevaron a cabo una nueva jornada didáctica en el predio del Complejo Santa Paula. En esta oportunidad, participaron de la charla instructiva alumnos del CEC 801, el jardín 910 y escuela pública Nº49.

A propósito de la charla, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del Municipio, sostuvo: “Continuando con lo que terminamos el año pasado con los distintos establecimientos educativos de la ciudad de Junín, esta semana arrancamos con ‘Voy seguro’ en las escuelas de verano, siempre de acuerdo a las directivas que nos da el Sr. Intendente Pablo Petrecca de trabajar en la prevención y concientización vial”.

“Continuamos con este proyecto que dio tan buenos resultados el año pasado y buscamos que este trabajo no se detenga. A su vez, queremos que el mensaje llegue a los padres por medio de los chicos, quienes serán los futuros conductores”, afirmó.

Acerca de este rol de los chicos como agentes multiplicadores de la campaña concientizadora, Fabiana Sienra, Directora de Educación, señaló que “es lo más importante ya que ellos como parte de las familias, les comentan a sus padres qué es lo que se debe y no se debe hacer en el momento de conducir”.

“En esta jornada, contamos con una parte estática y otra más dinámica en la que los chicos aplicaron todos los conocimientos trabajados en las escuelas durante el año pasado”, dijo Sienra y agregó que “llevaron a cabo la lectura de imágenes, circulación en la vía pública, pararse en las sendas peatonales, es decir, pudieron vivenciar todos estos conocimientos y esa es la mejor forma de aprender”.

A su vez, Martín Juliá, coordinador general del programa Escuelas Abiertas en Verano, destacó la relevancia a nivel cultural de “Voy Seguro”: “Mediante estas charlas están formando a los futuros conductores y peatones. Por lo tanto, es muy importante que reciban estas capacitaciones para que luego las lleven a sus casas, les cuenten a sus primos, padres y la hagan extensiva para toda la comunidad”.

Romina Castillo Agosti, oficial de policía e instructora del programa de seguridad vial dijo: “Trabajamos con la intención de seguir capacitando a los chicos para que luego apliquen los conocimientos que les damos. Hubo muchas caritas conocidas que nos recordaron de las escuelas primarias como también en los jardines en los que estuvimos el año pasado y es bueno que puedan afianzar todos los saberes”.

Acerca de la clase didáctica que llevaron adelante, Castillo dijo que “armamos un circuito itinerante que lo vamos amoldando de acuerdo al lugar. En este caso tenemos dos curvas y les marcamos cuáles son las cerradas, dónde se puede estacionar y dónde no, qué pasa cuando tenemos diferentes tipos de cartelerías. Ellos utilizan el monopatín, cajas en forma de autos y, a la vez, tratamos de implementar diversos roles como el de policía e inspector de tránsito para que vean de qué manera se tienen que desenvolver cuando uno de estos agentes les llame la atención”.