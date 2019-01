Ricardo Rojas: “Nuestro barrio ha quedado olvidado”

Ricardo Rojas es un barrio ubicado en el extremo este de la ciudad. Son 35 hectáreas que configura la última zona urbana previa a cruzar la Circunvalación para llegar a la laguna El Carpincho.

Y también es este uno de los sectores más postergados y con mayores necesidades. “Nuestro barrio ha quedado olvidado”, se lamenta el presidente de la sociedad de fomento, Carlos Antonio, mientras afirma que “desde la calle 6 de Agosto para allá es un mundo diferente”, principalmente por el déficit en infraestructura.

“El barrio ha progresado, pero muy poco –agrega el fomentista–, necesitamos mucha ayuda, la gente se enoja y no entiende que nosotros vamos a la municipalidad y hacemos los pedidos, pero después no llegan las respuestas”.

Los pedidos más urgentes pasan por el arreglo de calles, la extensión de servicios y la mejora en la seguridad.

Infraestructura

Este barrio delimitado por la calle 27 de Septiembre, su continuación Ricardo Rojas, las vías del ferrocarril y la avenida Circunvalación, está prácticamente cubierto en su totalidad el servicio del agua corriente, aunque todavía hay un sector que no cuenta con las cloacas. “Nos habían informado que se va a seguir haciendo una obra de extensión de este servicio, pero no sabemos qué pasará”, dice Antonio.

En cuanto al alumbrado público, aseveran que “se mejoró bastante”, pero todavía sigue siendo deficitario: “En esa zona las cuadras son largas y faltarían algunas farolas más. Inclusive estamos haciendo reclamos porque en septiembre de 2017, con un viento muy fuerte que hubo, se cayó un poste que tenía una farola. Se puso el palo pero la luminaria sigue faltando. Esas cosas te quitan las ganas de seguir trabajando, porque uno tiene que escuchar el reclamo del vecino, pero cuando del otro lado no tenemos mucha respuesta, uno siente que queda desubicado”.

Las calles

Uno de las principales preocupaciones de los residentes de Ricardo Rojas pasa por las dificultades de transitabilidad en la mayoría de sus arterias.

“El estado de las calles, en general, es malo”, asegura Antonio, para luego ampliar: “Las máquinas pasan por la avenida San Martín y por Ricardo Rojas, y las otras calles parece que no existieran. Vemos que el trabajo se hace pero no como se debería, quedan muchos pozos, en la mayoría de las cuadras hay charcos, inclusive en la entrada de la sociedad de fomento se hizo una cortada bastante importante”.

Este tema fue planteado –una vez más– ante las autoridades comunales en una reunión mantenida esta semana. Es que en este barrio, absolutamente todas las calles son de tierra. Por eso también están solicitando que se haga una obra de cordón cuneta y base estabilizada “en algunas calles de entrada y salida al barrio, para que no se corten tanto”.

En referencia a los terrenos ociosos de la zona, Antonio reconoce que “en general se mantienen bastante bien”. Según su análisis, “hay un par en los que se necesitaría que se corte el pasto, pero no es tan grave el tema”.

Seguridad

Finalmente, los vecinos de Ricardo Rojas muestran su preocupación por la seguridad.

“Vemos que en algunos momentos están robando a los vecinos –explica el presidente de la sociedad de fomento–; lo más común es que ingresen a las casas cuando no están sus moradores, aunque hace unos días se metieron en una vivienda en la que estaba una señora sola, la amenazaron y se llevaron cosas”.

Esto fue planteado a los responsables de la Secretaría de Seguridad del municipio.

Con todo, lo que están demandando es un incremento en los patrullajes en la zona: “Hay momentos que se ve que la policía anda continuamente, y hay semanas en las que pasan poco. Necesitamos más presencia de la policía y que se pueda intervenir un poco más, porque a veces uno ve que hay juntas de jóvenes y todo sigue igual. Tratamos de vivir en un barrio civilizado y que podamos respetarnos unos con otros”.