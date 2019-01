La Picasa: ya reparan el terraplén ferroviario y aguardan por los trabajos sobre la Ruta 7

Como adelantó Democracia en la edición del 29 de diciembre último, sobre la intención de reparar el terraplén ferroviario de La Picasa, ayer Juan Carlos Duhalde, presidente del Comité de Cuenca informó que ya comenzaron los trabajos sobre el tramo que cruza la laguna perteneciente al ramal San Martín.

“La gente del ferrocarril está reparando la vía que está 10 centímetros por debajo de la Ruta Nacional 7 que con un poco de voluntad, hoy también se encuentra en un estado reparable”, dijo a este diario.

La obra gira en la órbita del Plan de Reactivación de los Trenes de Carga en el país, que busca rehabilitar ese tramo que se encuentra intransitable desde febrero de 2017, cuando una inundación, que azotó la Región, desmoronó la estructura.

Desde el gremio Unión Ferroviaria, José García, había explicado que Hidráulica se comprometió con Trenes Argentinos Infraestructura a reparar el terraplén, las vías y durmientes. Y que a través de los trabajos de canalización, se esperaba que descienda la cota de agua.

Si se realiza el reacondicionamiento comprometido, entre Diego de Alvear y Aarón Castellanos, los cargueros que provienen desde Buenos Aires, y que pasan por nuestra Región, podrán volver a conectarse de manera directa con Mendoza.

Actualmente, las formaciones, que circulan por Junín con dirección a Cuyo, desvían el trayecto en Saforcada hasta Venado Tuerto desde donde retoman hacia Rufino con la traza original, evitando La Picasa, y sumando más kilómetros al recorrido original.

Por otra parte, las formaciones de Trenes Argentinos Pasajeros podrían regresar a Rufino, sumando paradas intermedias como Vedia, desde Retiro que actualmente tiene a Junín como estación terminal. Es de estacar que hoy el servicio se encuentra limitado hasta Caseros, ya que con la obra del viaducto en Capital Federal la estación Retiro está inoperativa.

La Ruta 7, cortada

El acontecimiento climático que ocurrió hace dos años, también provocó destrozos en el trayecto de la Ruta Nacional 7, entre los kilómetros 369 y 423, que cruza sobre el agua de la laguna ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. El tránsito vehicular continúa interrumpido.

A fines de octubre de 2018, en una reunión en la localidad de Aarón Castellanos, Santa Fe, se había analizado la situación actual de la calzada nacional y se dialogó sobre la visita de los técnicos de Vialidad Nacional que iban a evaluar la situación.

Unos días más tarde, el coordinador de Gestión de Vialidad nacional, Eduardo Plasencia, comunicó que a mediados de este año se comenzará con la construcción del nuevo trazado de la Ruta 7 conocido como “variante La Picasa”, es decir un nuevo tramo que bordeará la laguna por su flanco sur.

La infraestructura está proyectada dentro de las obras bajo el financiamiento con Participación Público Privada (PPP), comprendida en el Corredor Vial C que además prevé transformar en ruta segura los tramos Junín - San Luis (413 kilómetros – Ruta 7) y Villegas – Rufino (Ruta 33); variante desaguadero y autopista en la travesía urbana de nuestra ciudad.

Cabe remarcar que el obrador de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA ya fue instalado en Rufino para iniciar la obra, “pero después se comentó que se podría demorar un poco porque quizás primero habiliten la Ruta 7 con tránsito asistido”, lanzó una fuente.

En la misma línea, el funcionario de Vialidad, también afirmó que esperaban que “descienda un poco más el agua”, para reparar el actual trazado de la ruta que fue cubierto por la laguna, para la circulación vehicular, entre Aarón Castellanos y Diego de Alvear con tránsito asistido.

“La variante, un costo exagerado”

En este sentido, en la entrevista realizada ayer, Duhalde indicó a este diario: “Recibimos una nota de Vialidad que esperaban la baja del agua para acomodar la traza original que es lo más rápido. Nosotros la mandamos a revisar con dos ingenieros de la Provincia quienes la ven reparable, por lo menos para habilitar el tránsito liviano al principio”.

“La variante ya tenía proyecto pero me parece un costo exagerado con la situación económica que estamos viviendo hoy en día. Es salir a expropiar y es un gastadero de plata y cuesta tres veces más. La idea conveniente es reparar los 12 kilómetros actuales contra los 23 desde cero que tienen que levantar 4 o 5 metros de altura. Creo que es algo para que se vea más adelante”, resaltó.

“Si las obras que están funcionan y terminamos la tarea de la salida por gravedad y no por bombeo, siempre de 5 metros cúbicos, creo que no se va a inundar nunca más. De esta manera la laguna tendería siempre a la baja”, exclamó.

“Hoy existe la planta de bombeo sur que va por la zona de Villegas hacia Pinto, y la Cañada de Las Horquetas. Por la alternativa norte, el agua va hacia Teodelina, que es el cauce natural de la Laguna que cae por gravedad cuando rebalsa. Pero como no hay una salida, ahora el objetivo es hacer una compuerta”, informó.

“En la zona norte, solo sale el agua cuando rebalsa, pero cuando está en baja no, ya que hace muchos años se levantó un médano y había una estación de bombeo que ahora no está funcionado. También existe la evaporación que corresponde a un alto porcentaje”, expresó.

“Hoy la laguna está en la cota 104,34 y con todo lo que ha llovido a el agua está 50 centímetros por debajo de la ruta debajo y por día hoy desagota 1 centímetro”, remarcó.

Pero por el momento, mientras se proyecta el bypass que comenzaría a construirse a mediados de 2019, los voceros, funcionarios e intendentes de la Región, se inclinan por la reparación del actual trazado para el restablecimiento del tránsito lo antes posible.

Un problema para los vecinos

“Hay un colegio agrotécnico en Castellanos que van muchos Chicos de Diego de Alvear, que antes recorrían unos 20 kilómetros para llegar. Hoy tienen que dar la vuelta por Venado Tuerto y Rufino sumando 200 kilómetros”, afirmó Duhalde.

“Hoy las familias se arreglan para ir en una combi. Pero hay que asumir el tiempo y la intranquilidad, ya que no es lo mismo hacer 20 kilómetros. Todo es distinto. La gente que se atendía con el médico en Rufino, tenía unos 60 kilómetros de distancia y hoy la ciudad le queda a 200 kilómetros”, exclamó.

“En la actualidad, la gente que viene de Buenos Aires se pierde, entra al pueblo Diego de Alvear a preguntar y cuando los mandás por Venado Tuerto se enojan. Por ejemplo, la estación de servicio ahora tiene dos o tres empleados de los 15 que había”, confirmó.

Cabe destacar que desde Capital Federal, los vehículos deben tomar la Ruta 8 hacia el sur santafesino y acoplar con la Ruta 7 en Rufino.

Además, existe un antiguo desvío de un camino rural, que permite rodear la laguna para ir de Castellanos a Diego de Alvear, con algunos sectores difíciles, cuya circulación está habilitada. “Yo no lo recomiendo”, advirtió el presidente del Comité de Cuenca.

“La variante de tierra está muy mal cuidada y si se hace mantenimiento se puede usar. Por ejemplo estos días que está lloviendo, los que no conocen se encajan y hay que ir a buscarlos. La gente se mete con autos de ciudad que no están preparados para esa condición”, subrayó.