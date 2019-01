Gremios docentes ya alertaron que no negociarán salarios sin cláusula gatillo

Tras conocerse la cifra oficial de la inflación de 2018, que ascendió al 47,6 por ciento -se trata del aumento interanual más alto en 27 años, desde 1991-, los gremios docentes ya alertaron que no negociarán paritarias sin cláusula gatillo al mismo tiempo que se exigirá una recomposición del salario “perdido por inflación”.

El costo de vida en diciembre pasado registró un incremento del 2,6%, informó el INDEC y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre fue de 3,2%, un dato que mostró una desaceleración, aunque fue superior a la esperada por consultoras privadas. El Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) calculó que el costo de vida de los trabajadores sindicalizados aumentó 3,1% en diciembre y acumuló así un alza del 47,8% a lo largo de 2018.

Para el año 2019, las entidades y consultoras prevén una inflación general que rondará el 28,7 por ciento. De hecho, según una encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella, la expectativa de inflación para los próximos 12 meses es del 35,7 por ciento.

Convocatoria en febrero

Los gremios aseguran que los salarios –no solo docentes-, perdieron muchos puntos contra la inflación en 2018, de hecho, según el Indec, hasta octubre la pérdida fue de 16,5 puntos porcentuales frente a los precios.

Es por ello que el gremio docente ya advirtió que de darse una convocatoria para el mes de febrero, irán por paritarias siempre que se discuta con la inclusión de una cláusula gatillo que permita actualizar automáticamente las variables inflacionarias.

La secretaria de Suteba de Junín, Francina Sierra aseguró a Democracia: “Ya anticipábamos que la inflación iba a ser mucho mayor a lo que cerró la paritaria, y que Vidal cerró arbitrariamente en un 30%. Hoy los números nos dan la razón, con una inflación anual del 47,6%, una pérdida del poder adquisitivo de casi 18 puntos. Que por supuesto reclamaremos en la paritaria que se rumorea la convocatoria sería en febrero”.

En consonancia con lo que se conoció en las últimas horas, destacó que “como viene diciendo Baradel y el Frente de Unidad, sin cláusula gatillo no vamos a aceptar ninguna propuesta salarial. Y es lo que veníamos anticipando. Cláusula gatillo y que se recupere este 18% de pérdida de poder adquisitivo. Partimos de la base de la recomposición salarial del 2018 para hablar de la pauta 2019”.

Sierra aseguró que aún no se discutió un número pero que, “Vidal ya anticipó que será del 20% y nosotros estamos diciendo que ese número no cierra porque las proyecciones de inflación para el 2019 son del 30%. Hoy un salario de docente primario en 16000 pesos (cargo testigo) para el que recién se inicia. Es un número muy bajo”, reclamó.

Hasta Junio

El grueso de las alrededor de 600 negociaciones colectivas que se dan en Argentina transcurren desde febrero hasta junio.

Cabe destacar que al ser un año electoral las discusiones paritarias tendrán otro tono, aunque desde el Gobierno estiman un aumento del 23%.

Ricardo Peralta secretario de UOM aseguró a Democracia que sin duda los metalúrgicos también padecieron la inflación como muchos sectores de trabajadores.

“Perdimos contra la inflación aunque cerramos en un 41,5%. Arreglamos a partir de un 5% más en febrero y un 7% más en marzo”.

Ello se dio ya que “a fin de año hicimos la revisión y aparte se sumaron los 2500 que otorgó el gobierno. Después de marzo comenzamos las paritarias de este año”, destacó Peralta, quien indicó que el básico de un metalúrgico hoy está alrededor de los 18 o 19 mil pesos.

La situación de Camioneros es diferente, y recién en Junio se sentarán a discutir con el Gobierno.

“Todavía no hablamos paritarias pero sí tenemos el premio anual de 13500 pesos para enero, febrero, marzo y abril. De aumento arreglamos el año pasado un 40,05 % y nos queda cobrar el 11% en marzo y el 5,25% en mayo”, aseguró.