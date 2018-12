Aumentarán 33% los peajes en los accesos Norte y Oeste de la Ciudad de Buenos Aires

Las tarifas de peajes de la Ciudad de Buenos Aires, los accesos Norte y Oeste y las rutas nacionales aumentarán desde enero un 35% en el caso de los autos livianos, y 66% para los motociclistas.

Además, se realizarán descuentos de hasta 30% para los vehículos livianos y de hasta el 50% para los pesados adheridos o que se adhieran al sistema de Telepase.

La compañía Grupo Concesionario del Oeste propuso llevar la tarifa para motociclistas desde los 17 y 28 pesos actuales (horas normales y pico) hasta 23 y 38 pesos, un aumento de 35% para ambos casos. Para los automovilistas los valores en todas las estaciones de peaje pasarán de $ 50 a $ 65 en la hora pico y congestión. Un aumento de 30 por ciento.



En el caso del Acceso Norte (Autopistas del Sol), las tarifas en la hora pico y congestión —en la categoría de vehículos livianos— pasarán de $ 45 a $ 60 en el primer peaje (Debenedetti y Márquez), de $ 50 a $ 65 en el segundo (Tigre) y de $ 55 a $ 75 en el tercero (Campana, Pilar). El horario comprendido por estas tarifas va de lunes a viernes de 6 a 10 por la mañana y de 16 a 20 por la tarde.

A través de la resolución publicada a fin de noviembre, se convocó a una consulta pública hasta el 21 próximo. Los interesados podrán presentar propuestas a través de la página web de la Dirección Nacional de Vialidad. Una vez finalizada, se publicará una resolución con los cuadros tarifarios definitivos.





Dentro de CABA

Según informó Autopistas Urbanas (AUSA), en la 25 de Mayo y Perito Moreno los automovilistas pasarán a pagar 60 pesos en horario no pico y 85 pesos en las horas de mayor congestión, lo que representa un ajuste de hasta 34,9%.

En la Illia, en tanto, el peaje pasará de 19 a 25 pesos (31,5%) en las horas no pico y de 28 a 35 pesos (25%) en horario pico.Las subas más fuertes tendrán que soportarlas los motociclistas dado que deberán abonar un alza del 66,6%.

En la 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas pasarán de 17 a 25 pesos (47%) y de 28 a 40 pesos (42%), dependiendo de la franja horaria; en la Illia, los valores subirán de 9 a 15 pesos (66,6%) y de 11 a 18 pesos (63%).

La empresa AUSA, concesionaria de las autopistas, informó que la hora pico en días hábiles es en ambos sentidos de circulación (de 7 a 11 y de 16 a 20), mientras que en días no laborables es de 11 a 15 en sentido a la Provincia y de 17 a 21 hacia el centro de la Ciudad.

El Gobierno porteño llamó a una audiencia pública para el 3 de enero, con el objetivo de determinar las nuevas tarifas en los peajes de la 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia, pero la misma no es vinculante.

Rutas nacionales

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó los nuevos cuadros tarifarios para seis corredores viales, entre estos el Nº 18 que recorre unos 700 kilómetros del camino del Río Uruguay que incluye las estaciones de Zárate y el Puente Rosario-Victoria (rutas 12, 14, 135, A-015, 177 y 174).

El corredor 2, que une General Villegas y Pergamino, corresponde al peaje de Junín sobre Ruta Nacional 188. El Nº 3 transita casi 800 kilómetros desde la ciudad santiagueña de Selva hasta San Pedro de Jujuy por las rutas nacionales 9 y 34.



También subirán los peajes de los corredores viales 4 (Selva- Rosario y Córdoba-Concordia, rutas nacionales 19 y 34), del 6 (933 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16 en Misiones, Chaco y Corrientes) y de los 688 kilómetros de las rutas 8 y 36 y de la A- 005, desde la ciudad cordobesa de Mercedes hasta la bonaerense Pilar, pasando por el sur de Santa Fe.

La decisión del Gobierno fue oficializada por el Ministerio de Transporte a través de las resoluciones 2342 y 2369 publicadas en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Mabel Gutiérrez, titular de la DNV.