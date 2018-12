Los aumentos que se vienen para los juninenses a partir de enero de 2019

Cuando el esfuerzo de llegar a diciembre afinando números parece llegar a su fin, enero de 2019 ya tiene agendados una serie de aumentos que impactarán en los bolsillos de los juninenses.

Telefonía celular, prepagas y gas son algunos de los servicios que llegarán con subas en el próximo mes mientras que para los combustibles, si bien no hay definiciones aseguran que podrían volver a aumentar. Para las facturas de electricidad, no hay aumentos confirmados aún.

Gas: aumentos de octubre

Las recomposiciones tarifarias de gas se producen en los meses de abril y octubre, pero estas impactan recién en diciembre y enero.

Daniel Ratto, de Grupo Servicios Junín explicó a Democracia que el aumento se dio en octubre “pero lo que sucede es que probablemente impacte en las facturas posteriores porque se trata del consumo a partir de octubre. En noviembre se emitieron facturas del 15 de septiembre al 15 de noviembre por lo tanto se nota una parte del aumento, no todo. En las próximas facturaciones vamos ver facturas plenas con el aumento de octubre”.

El aumento de 2018 para residenciales, en promedio alcanzó el 29.41% .

Cabe recordar que en octubre último se derogó el descuento por ahorro de consumo que estaba vigente y que recientemente se conoció que para los usuarios comerciales que estén inscriptos en el Ministerio de Producción como My Pyme, el aumento se reducirá un 50% (deben tramitarlo en la empresa).





Telefonía celular, entre el 10% y el 19%

Las compañías de telefonía Movistar y Claro ya anunciaron subas de entre 10% y 19% en los planes, a partir de diciembre.

Para el caso de Claro, es el tercer aumento que realizan a lo largo de 2018. En el caso de Movistar, el ajuste será del 19% en promedio e impactará en las facturas emitidas entre diciembre y enero.

Un plan de datos básico de 4GB, por ejemplo, que costaba $598 pasará a $719. El último incremento aplicado por la empresa había sido en mayo.

Los clientes de Claro tendrán subas del 10% en promedio en sus abonos. Los precios de los planes de la compañía arrancaron a partir de diciembre en los $370 para el más básico y $1.400 el más completo.

La empresa Personal realizó su último ajuste en el mes de agosto y rondó el 8%. Actualmente no tiene nuevos aumentos previstos para sus servicios móviles.

Desde el año pasado, las empresas permiten que el servicio de tráfico de Whatsapp no descuente datos de la cuota del plan, lo que significa que los clientes pueden seguir usando el servicio de mensajería sin crédito.





Prepagas

El Ministerio de Salud de la Nación dio luz verde para un aumento del 8,5% de las cuotas de las prepagas para este mes.

Se trata del quinto incremento que se aplica en lo que va del año, donde las prepagas acumularán un ajuste del 40,8% en 2018, un porcentaje que se acercará a la inflación prevista.

El primer aumento fue del 4% en el mes de febrero, y le siguieron más incrementos: un 7,5% en junio y en agosto; y un 8% en octubre.

Los pedidos de incrementos de las empresas se basan en los aumentos paritarios, los mayores costos médicos, la devaluación del peso y la inflación creciente.

No obstante, las prepagas advierten que los incrementos son insuficientes por las variables económicas.

Además sostienen que incluso con el aumento de diciembre, tendrían un desfasaje de no menos de 10 puntos para compensar la inflación.

La medicina prepaga alcanza a seis millones de beneficiarios, de los cuales 1,2 millones son voluntarios. El resto, la mayoría deriva sus aportes de la Seguridad Social a la empresa de medicina privada mediante obras sociales y abonan una diferencia según el plan.

Los planes de las prepagas tienen un costo promedio mensual de $4.000 a $4.500 para una persona de edad media, mientras que para un matrimonio joven con dos hijos menores ronda los $9.000.

Electricidad y GNC

Alejandro Biancosino, gerente de Edén, aseguró a Democracia que no tienen ningún aumento confirmado hasta el momento. Asimismo aseguró que el incremento promedio en las tarifas de este año fue del 40%.

En cuanto a los aumentos de GNC y combustibles, el estacionero Basilio Elisei dijo a Democracia: “Creo que volverán a haber uno o dos aumentos más hasta fin de enero, luego no aumenta más, a mi criterio. Y será insignificante el aumento, creo yo, según la información que tengo”.

Transporte de

pasajeros

El Gobierno autorizó aumentos de hasta el 30,6% en las tarifas de referencia para los micros de larga distancia, al actualizar un índice que estaba fijo desde hace dos años.

Los incrementos fueron fijados a partir de una resolución del Ministerio de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Se trata de la actualización de la Base Tarifaria de Aplicación (BTA), que establece los factores de variación correspondientes a las tarifas máxima y mínima, a ser considerados para el cálculo de cada categoría de servicio.

La BTA no se actualizaba desde agosto de 2016 y, con este ajuste, se modifica el valor de referencia de las tarifas pero cada empresa puede determinar sus precios.

A través de la resolución, el Poder Ejecutivo estableció en 1,4425 peso por kilómetro la nueva Base Tarifaria Media (BTM) para los servicios de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional, en todo el territorio nacional.

También, fijó en 1,5867 peso la BTA, y para la banda tarifaria un valor máximo de 1,5 peso y uno mínimo de 0,85 peso.

En agosto último, el Ministerio de Transporte estableció que en aquellas ventas de pasajes que se realicen con hasta diez días de anticipación respecto de la fecha del servicio contratado, el

descuento a aplicar para obtener la tarifa mínima de cada categoría de servicio no podrá ser superior al 15%.

En tanto, las ventas de pasajes efectuadas con más de diez días de anticipación, los descuentos podrán ser superiores al 15% y de hasta un 95%.

Los aumentos de costos y la competencia con las líneas aéreas "low cost" han provocado que las empresas del autotransporte de pasajeros de larga distancia atraviesen una situación financiera complicada, a raíz de una caída en la cantidad de pasajeros.