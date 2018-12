Victoria Muffarotto; “Tenemos que lograr una unidad amplia”

Fue la primera en candidatearse, ¿cómo fue ese proceso?

-Es un orgullo que me hayan elegido como la síntesis de este proyecto que viene desde hace muchos años, que es un proyecto colectivo, que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Vengo de orígenes peronistas, mi padre ha sido precandidato a intendente, mis abuelos, ambos ferroviarios y peronistas, así que bueno, el peronismo para mí es una filosofía de vida.

-Usted plantea como un eje el acceso a la vivienda, ¿cómo lo haría?

-Es cuestión de gestión y decisión política. Junín tiene un déficit habitacional, hay 3 mil familias que necesitan con urgencia un techo propio o un lote. Hoy el municipio, a tres años de iniciar la gestión, no tiene un plan de viviendas. El municipio anunció cincuenta, después fueron 25 y aún no sabemos nada de eso. Junín tiene muchos terrenos baldíos, manzanas enteras, los cuarteles, en los cuales hay unos 700 hectáreas ociosas, hay un montón de terrenos fiscales, ahí es donde tiene que intervenir el Estado.

-¿Hay experiencias exitosas en la Región?

-Tenemos cerca a Pehuajó, Trenque Lauquen, Carlos Casares, con programas municipales de viviendas, no hace falta esperar la intervención de Nación, como fue entonces el Procrear –tan bienvenido para Junín-, con el cual se construyeron unas 1500 viviendas. El municipio compra o gestiona los lotes, y luego les genera valor, a través de los servicios y la urbanización, la plusvalía urbana, cordón cuneta, asfalto, luz, gas. No estamos hablando de regalar lotes ni casas, sino que el ciudadano de Junín pueda tener un financiamiento por parte del municipio, accesible al bolsillo. Hoy el alquiler representa entre el 40 y el 50 por ciento del ingreso de un trabajador, es mucha plata que se está destinando a los alquileres.



-En este contexto de recesión, ¿cómo ve los distintos sectores productivos?

-No hay que ser un analista económico para darse cuenta que una recorre las calles de Junín y los comercios están cerrando, y lo mismo pasa en los barrios, con las despensas que cierran, los carteles de alquiler, es muy preocupante. Estamos ante un retroceso económico, el poder adquisitivo ha disminuido, el consumo ha caído, igual que la producción, y es una cadena peligrosa.

-¿Cómo repercute de cara a 2019 la ruptura del bloque?

-Voy a ser muy cauta, en octubre de 2017 entré como concejal y hoy estoy en el mismo lugar para el cual la gente me votó, si algunos tomaron la decisión de no estar, son ellos los que tienen que explicar por qué no están en Unidad Ciudadana. Nosotros tenemos un compromiso con el elector, el espacio al que pertenezco, si hay un capital que tiene, es que siempre estuvimos parados en el mismo lugar, defendiendo un proyecto, no nos corrimos ni un milímetro del campo nacional y popular, y lamentablemente todo lo que habíamos advertido que iba a pasar, está pasando, por lo que esperamos en 2019 poder revertir esto con un plan concreto.

-¿Qué escenario prevé para el año que viene?

-No creo en la ancha avenida del medio, va a ser una elección con dos extremos, el actual gobierno que conduce Macri, un neoliberalismo atroz, cierres de comercio, de industrias, desempleo, pobreza, y en la vereda opuesta espero encontrar un proyecto de país que no va a ser solo Unidad Ciudadana o el peronismo, sino un frente amplio patriótico, que va a ser la cara opuesta a lo que tenemos.

-¿Descarta un acuerdo con el Frente Renovador?

-Hoy no puedo descartar nada, con el Frente Renovador, a nivel local, hemos votado en coincidencia, va a depender mucho de los acuerdos nacionales, pero creo que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para lograr una unidad tan amplia que permita ganar y derrotar a este gobierno neoliberal que nos está haciendo tanto daño como sociedad.