Se realizarán controles en los comercios que venden pirotecnia

Personal de la Subsecretaría de Control Ciudadano, junto a la delegación Explosivos de Bomberos, realizarán nuevos controles en los lugares donde se vendan fuegos artificiales. El objetivo es dar cumplimiento a la ordenanza 7246/17, que regula la comercialización y uso de este tipo de mercaderías.

El subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, manifestó: "La semana próxima comenzaremos con los controles en los lugares donde venden artículos de pirotecnia a los efectos de dar cumplimiento a la ordenanza 7246/17, que regula el uso y la venta de artículos de pirotecnia en la ciudad de Junín. Estos operativos los vamos a realizar en forma conjunta con personal de Explosivos de Bomberos, con quienes recorreremos los locales para darle cumplimiento a lo que dice la ordenanza".

"Cabe destacar que el año pasado, previo a las fiesta, hicimos controles en los que secuestramos el material que estaba prohibido por la ordenanza. Si bien en lugares como Alvarado hubo un fallo de la Corte Suprema al respecto, esto es distinto al caso de Junín ya que aquí se regula el uso y la venta, mientras que en aquel municipio está la prohibición total de la pirotecnia; es más en el fallo, la Corte sugiere que se haga una ordenanza, tal como la tenemos en nuestra ciudad", dijo Olmedo.

La ordenanza

Además, agregó que "la ordenanza promulgada en Junín es importante ya que también tiene en cuenta a las personas con Asperger, los animales y a los ex combatientes de Malvinas a quienes los afecta por el tema de los recuerdos. Por eso nosotros vamos a hacer cumplir la ordenanza. La semana que viene vamos a realizar los controles oportunos para que las fiestas se pasen con alegría y seguridad".

Para finalizar, explicó que "ponemos en conocimiento a la población que cualquier uso de pirotecnia sonora está penado por ordenanza. Trabajamos junto a Bomberos y Policía Local, no solo en estos comercios sino en lugares en donde se denuncian que venden pirotecnia. Miramos todos los productos y si hay alguno que no está establecido dentro de lo que dice la ordenanza, se lo retiene y se da curso al Juzgado de Faltas intervinientes que dispondrá qué hacer con el mismo, igualmente con la sanción que le corresponda".