Marcelo García: “Se trajeron muchísimas obras a Junín”

¿Cómo analiza estos tres años de gestión de Cambiemos en Junín?

-Cuando se ingresó a la gestión, el equipo del intendente Petrecca tuvo que ver qué era lo que se había dejado –la famosa herencia-, algunas cosas que empiezan a cerrar ahora, fueron tiempos de ordenamiento de la casa y gestionar sobre las faltas que tenía la ciudad; no digo de doce años, de lo que fue la gestión del meonismo, pero sí de la última parte, en al cual la gestión de Meoni había empezado a decaer. Además de los posicionamientos políticos, el hecho de ser radicales K, que después terminó eclipsando a Junín, por los distintos colores políticos. Nos encontramos con una deuda no programada, no como ahora que se toma deuda para hacer obras. Tenemos que ver que son 135 municipios los que están en competencia y realmente se trajeron muchísimas obras a Junín en estos tres años.

-Desde el kirchnerismo apuntan que las obras fueron un “mal negocio” para los juninenses, por los efectos del modelo económico de Cambiemos.

-El desagüe de la zona norte es financiado por la Nación, en Junín. Ellos estaban dentro del Gobierno nacional durante el kirchnerismo, lo podrían haber gestionado.



-El ajuste se siente con fuerza en la ciudad.

-La situación económica no escapa al cambio de un modelo, donde obviamente antes el mayor paraguas de lo que era la parte ocupacional era el Estado, con muchas empresas subsidiadas. Rompieron la matriz energética, que es uno de los principales motores de la producción, no nos podíamos autoabastecer, hoy eso se está recomponiendo, más allá del sacrificio que nos toca a todos, eso se siente, pero era una situación en la que se desviaba el dinero vendiéndonos espejitos de colores y hoy tenemos un desfile hacia Ezeiza.

-¿O sea que, según su mirada, la recesión es consecuencia de la herencia recibida?

-Sí, totalmente. Pasar de un modelo a otro conlleva a este tipo de situaciones, en las cuales tenías ocho tipos de cambio de dólares, no se sabía cuáles eran los parámetros reales de la inflación, la pobreza. Te decían que la movilidad social era tener un teléfono y altas llantas, me parecer que pasa por otro lado, que perdimos mucho en cultura, sobre todo la cultura del trabajo, en educación, en los contenidos, lo decía el rector de la Unnoba, la mitad de los estudiantes secundarios no se reciben.

-Pobreza que, lamentablemente, aumentó en el gobierno de Cambiemos.

-Sí, hubo un pequeño aumento, pero estamos dando datos sinceros, que no teníamos antes. Tenés que volver a encarrillar muchas situaciones, y en muchas llegas tarde porque el daño ya estaba hecho.