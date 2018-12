José Bruzzone: “Nuestro proyecto es el fomento del empleo”

¿Por qué decidieron ser los primeros en presentar a la precandidata a intendente?

-Tenemos una muy buena precandidata y estamos ansiosos por hacerla conocer en la ciudad. Venimos trabajando con un proyecto para la ciudad desde hace más de diez años y Victoria Muffarotto está en el armado de ese proyecto prácticamente desde 2011, es una abogada laboralista muy joven, tiene 35 años, con experiencia de gestión en el Colegio de Abogados, y reunía la mayoría de las características. Era muy conocida en el mundo político, pero no tanto entre mucha gente que no le interesa tanto la política.

-¿Hay vocación hoy en la ciudadanía de escuchar propuestas políticas? Se lo pregunto porque se empieza a ver un escepticismo generalizado, similar al de 2001.

-En 2001 veníamos de sucesivos gobiernos que habían defraudado la voluntad popular, en este caso está muy fresca la experiencia de un gobierno que sí dio respuestas, más allá de que esto lo podemos discutir, los índices objetivos dicen que en 2015 se retiró un gobierno con una plaza llena y con una ovación a la ex presidenta Cristina Kirchner, y se retiró con índices de desocupación muy bajos, con una economía que había vuelto a crecer después de los cimbronazos, con una inflación que seguía siendo alta para el nivel mundial, pero que no era el descalabro actual, con servicios subsidiados, porque el Estado se preocupaba en garantizarle un piso de bienestar a toda la población; Estado que hoy se desentendió. Hoy no podemos considerar que el precio que estamos pagando por los servicios es un precio que tiene que ver con el costo de producción, es un precio que está inflado artificialmente por el apetito desmesurado que tienen las empresas que generan esa energía.

-En los últimos días hubo cortocircuitos entre el senador Gustavo Traverso y la diputada Rocío Giaccone, ¿eso puede hacer peligrar la estabilidad del bloque en el Concejo?

-El bloque está unido y tiene una estrategia conjunta, la relación interpersonal es óptima, independientemente de los alineamientos políticos, somos gente que se quiere, tenemos una relación casi de amistad. Con respecto a la escalada que describe, es cierto, aconteció por una noticia falsa direccionada hacia el senador Gustavo Traverso, y por cuestiones fortuitas se vio la mano que la estaba impulsando y nos pareció una deslealtad enorme.

-¿Cree que el peronismo juninense va a poder lograr la unidad, y sobre todo un proyecto que ofrezca una visión de futuro?

-Es difícil, pero es posible en función de que es necesario. Las veces que hemos ido más desunidos hemos tenido un peor desempeño, por lo cual, esa sola causa debería ser un aliciente para juntarse. Pero lo que debe unir no son los nombres ni las apetencias personales, sino un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto para Junín que tiene una raíz muy concreta, el fomento del empleo, del trabajo y la producción, que son ordenadores de otras variables sociales que recrudecen cuando la gente pierde el trabajo. Por lo tanto, a nivel nacional es imposible que nos alineemos con gente que respalda el acuerdo con el FMI, el ajuste, porque sabemos que va a ser perjudicial para la ciudad. Si te mandan diez de obra pública, pero se llevan 150 de la ciudad en concepto de ajuste, me parece que no hay ningún negocio. Nuestra propuesta es agregar valor en la región, a partir del desarrollo local.

-¿Pero por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno?

-Cuando fuimos gobierno logramos robustecer la cadena del cerdo en toda la región, productores porcinos que hoy están todos agonizando prácticamente, incluso algunos que tenían desarrollo genético, hoy están al borde del colapso. En ese momento se creaban plantas extrusadoras de soja para en lugar de exportar el poroto de soja, exportar aceite, había fomento para agregar valor en origen en muchas otras cadenas, me parece que sí se estaba haciendo, no lo hacíamos desde el municipio, que no lo teníamos, pero sí desde la Provincia y Nación.

-Pero el campo no estaba conforme durante el kirchnerismo.

-El campo no tiene voz, los que tienen voz son los productores o los actores que manejan muchas veces las corporaciones que representan esos intereses. Los que no estaban conformes eran los actores ligados a la cadena de la soja, porque consideraban que las retenciones eran altas. Lo cierto es que durante el kirchnerismo se pasó de producir 42 millones de toneladas de soja a 120 millones, eso con una política en contra del sector no se hubiese logrado.

-Algunos creen que Junín fue discriminada por su color político durante el kirchnerismo.

-Yo lo que veo son 500 viviendas que se construyeron con el Plan Federal, una obra de dragado y nivelación del agua que evitó que la ciudad se inundara. Me parece que hay que poner todo en la bolsa, puede ser que alguna ciudad vecina haya recibido más cuadras de asfalto, pero no hay que dejar de ver esas cosas. De ahí para acá no volvió a haber un plan de vivienda como ese, y es lo que está proponiendo Victoria Muffarotto para la gestión que viene.

-¿Cree que la economía tiene margen para un repunte el año que viene?

-Sobre estas bases no, no puede repuntar. Puede haber un cierto rebote en el consumo, pero a partir de la comparación con este año, que fue muy malo. Sí creo que puede haber alguna ingeniería electoral por parte del Gobierno.

-¿Cristina es una solución o un problema para el peronismo?

-Yo creo que Cristina es la solución. No hay un mejor cuadro que Cristina. Ahora si se trata de rejuntar peronismos, para que nadie se quede afuera, puede ser que Cristina sea un obstáculo, porque es una persona de convicciones firmes, que no va a adherir a cualquier aventura. Nadie ignora que a nivel nacional es una figura que está midiendo y que tiene mucho consenso dentro del peronismo; dejarla afuera sería como un suicidio político.

-¿Cómo analiza la gestión del intendente Pablo Petrecca?

-Fue una gestión razonable, atendible en cuanto a cordón cuneta, asfalto, agua, una obra para terminar con las inundaciones en el sector norte de la ciudad, el asfalto en Circunvalación, que por ahora dura, todo eso está bien. Pero a cambio de lograr esas obras entregaron el resto del desarrollo de la ciudad. Se hicieron cargo de las mieles en el momento en que la obra pública llegaba y decían que lo otro, la caída del consumo, el ajuste, el recorte a los jubilados, el deterioro de la escolaridad, la salud, eran problemas de los gobiernos nacional y provincial, y ellos eran los buenos. Ahora no hay obra pública, ni los jubilados van a tener para consumir, y van a tener que dar un bono de fin de año, el comercio se está deshilachando, incluso comercios muy viables, algunos de los cuales tienen décadas, sobrevivieron al 2001, sobrevivieron a la hiperinflación, sobrevivieron al 2008, al 2011, y hoy caen, me parece que no es para desentenderse.

-¿Cree que el votante juninense va a distinguir entre la situación nacional y la local?

-Lo primero que hay que saber es si le van a dar la oportunidad a los juninenses de votar todo el mismo día. A eso me refería con lo de la ingeniería electoral. Yo lo que le pido al elector juninense es que tenga en cuenta que ese asfalto que le hicieron no se lo va a sacar nadie, pero que el pan siga costando lo que cuesta, y que no llega a fin de mes, que haya tenido que vender la moto, el auto, y que haya tenido que cerrar su negocio es algo que él puede cambiar con su voto.