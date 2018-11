“El principal beneficio que brinda el gremio son los acuerdos salariales que se logran”

La Asociación Bancaria tiene alrededor de 300 afiliados en nuestra ciudad que hoy celebran el Día del Bancario, motivo por el cual las entidades permanecerán cerradas y el próximo viernes se llevará a cabo una cena para celebrar su fecha.

Abel Bueno, secretario del gremio dialogó con Democracia y destacó el trabajo que viene realizando la Bancaria en torno a lograr buenos acuerdos salariales para que los empleados le puedan ganar a la inflación.



Un año “difícil”

“Aún se trata de acordar el desfasaje que se ha producido entre el porcentual obtenido este año y el aumento real del costo de vida así que habíamos llegado a un 28% y estamos reclamando la diferencia que hay para llegar a un 42%. Es la discusión que se está dando y esperamos un buen resultado”, apuntó Bueno sobre la situación paritaria del sector.

Un empleado bancario está cobrando inicialmente alrededor de 26 mil pesos en la actualidad aunque el secretario remarcó la importancia de ganarle a la inflación.

“Hubo una pérdida del aumento salarial prácticamente del 9%, queremos recuperarlo y llegar a fin de año con una situación más acorde. En diciembre también hablamos de un ajuste de acuerdo a como sea el resultado definitivo”.

La Reforma de la Caja de Jubilaciones fue un escollo duro de afrontar y uno de los motivos, según Bueno, de que este haya sido un año “difícil”.

“Fue bastante duro para nosotros, bastante malo, especialmente en cuanto a la reforma de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia, dado que ha modificado no solo la edad jubilatoria, la teníamos, pero es el único lugar donde las mujeres se jubilan a los 65 años”, reclamó.

“Además seguimos con los aportes a la Caja, los jubilados un 11% y los empleados activos un 14% y luego se quita el 70% del promedio de los últimos diez años. Un empleado cuando se jubila va a cobrar alrededor de un 57 o 58% de su salario. Esto lo hemos apelado ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la inconstitucionalidad de la ley pero bueno hasta ahora no tenemos resolución”.

Beneficios para afiliados

Consultado sobre los beneficios que la entidad brinda a los empleados del sector, Bueno fue categórico: “El principal beneficio que brinda la Bancaria son los acuerdos salariales que logra el gremio”.

Asimismo, por el Día del Bancario, Bueno destacó que los empleados cobran un premio importante.

“Hay beneficios en hotelería y los que cada seccional da por nacimiento, por sepelio. A su vez prestamos todos los libros de texto de primario y secundario para hijos de afiliados, desde hace más de 30 años”.

Para el secretario de la entidad, “lo importante es que el gremio comanda todo esto y que si bien este año no haya sido de los mejores, termine con acuerdos bastante buenos”, concluyó.