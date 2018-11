Charla sobre grooming y cyberbullying

En el marco de una política conjunta entre el Gobierno de Junín y el Ministerio Público Fiscal, se implementó una nueva charla instructiva sobre la problemática de los delitos derivados del uso irresponsable de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

En este caso, los alumnos del Colegio Hogar Belgrano fueron los beneficiarios de este programa de concientización.

A propósito de este nuevo encuentro, María Luz Muracciole, de la Dirección de Educación del Municipio manifestó: “Esta es otra más de las convocatorias que venimos haciendo a lo largo de todo el año, en un programa que arrancó ya de años anteriores. Nos acercamos a las instituciones que nos lo demandan o aquellas que creemos convenientes intervenir, apuntando siempre al uso responsable de las redes sociales y para que los chicos, de alguna manera, incorporen algunos cuidados a las prácticas que llevan adelante cuando utilizan la tecnología”.

“Tenemos una buena convocatoria al igual que una buena recepción, así que estamos muy contentos con seguir implementando el programa”, agregó.

Por su parte, la Dra. Carolina Rossi, miembro del Ministerio Público Fiscal señaló: “Hoy venimos a darles una charla a los chicos en relación a dos problemáticas puntuales. El grooming es un delito mientras que el ciberbullying no, pero en algunos casos sí. Entonces queremos que sepan cómo abordarlos, qué es lo que podemos hacer y a dónde pueden recurrir”.

A su vez, Darío Ciarapica, Director del Hogar Belgrano se refirió a la motivación de llevar la charla a su establecimiento: “Lamentablemente los adolescentes viven usando las redes sociales y no siempre de la misma manera, sino que por al contrario hay agresiones entre ellos, y los padres que también son cómplices”.

Asimismo, el director se refirió a un hecho en particular que desencadenó la convocatoria: “A raíz de un conflicto que se había suscitado entre 5º y 6º año por cierta competencia que a veces se da, sobre todo cuando unos finalizan el curso y otros no. Tuvimos charlas con los chicos, con el equipo y al mismo tiempo me pareció interesante traer a Luz junto a toda la gente del Municipio para que nos orienten un poco a nosotros y a ellos sobre cómo usar las redes de manera responsables, las implicancias que tienen las cosas que ahí se hacen, las repercusiones más allá de lo inmediato y las heridas que a veces quedan en los chicos que reciben agresiones”

A modo de conclusión, Ciarapica sostuvo que “la idea a futuro es traer el programa de nuevo para charlar con los padres para que sepan qué es lo que hacen sus hijos y la responsabilidad que tienen que asumir al respecto en beneficio de la educación”.