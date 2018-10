El PJ de Junín acordó un documento con seis puntos

El Partido Justicialista de Junín, junto a dirigentes sociales, sindicales y políticos de la ciudad, acordó un documento con seis puntos centrales a trabajar y accionar de cara al futuro, en un encuentro llevado a cabo ayer, en la Casa del PJ, en Arias 169.

-Defender las banderas centrales del peronismo: la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Políticas que siempre fueron el estandarte del Justicialismo, y que hoy se ven avasallados por el neoliberalismo de Cambiemos.

-En el Día de la Lealtad, desde el PJ sabemos que la única lealtad que hoy vale, es la lealtad hacia el pueblo.

-Reivindicamos y acompañamos la lucha del movimiento de mujeres por la igualdad de derechos.

-Denunciamos la persecución judicial a dirigentes sindicales, sociales y políticos. En especial el que está sufriendo la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las operaciones de la justicia y lo medios hegemónicos lo único que buscan es volver a proscribir a la principal figura de la oposición.

-Vemos con profunda preocupación el camino económico que está llevando adelante la gestión de Mauricio Macri, entregando la soberanía económica a las recetas del FMI, recetas que ya sufrimos como pueblo y que demostraron ser solo una pantalla para la fuga de capitales y el desmembramiento del sistema productivo nacional.

-Nuestro límite es Mauricio Macri y aquellos que no entiendan que la solución no es facilitar la gobernabilidad, Sino la búsqueda de la restitución de políticas públicas para el bienestar del pueblo. Las disputas deben darse en el marco interno del justicialismo, sin agresiones entre compañeros. La pelea verdadera es contra las políticas de ajuste, hambre y represión de Cambiemos.

Entre los firmantes están el Consejo del Partido Justicialista de Junín; Smata Seccional Junín; Eduardo Diotti, secretario general de la CGT de calle Mitre; Uocra, Smata, Sindicato de Empleados Municipales, UOMA (Molineros), Bruno Screpis, Nazareno Diotti, Agrupación Evita, Evita Capitana, Beto Hernández y Julio Cabrera, dirigentes jubilados y cooperativistas, CETEP.