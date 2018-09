El SAME Provincia ya funciona en 75 distritos y pronto se implementaría en Junín

Desde el 2016 funciona en la provincia de Buenos Aires la línea 107 de emergencias, las 24 horas del día. El SAME Provincia es el primer servicio de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención médica de calidad y a tiempo en casos de accidentes o urgencias en la vía pública.

A la fecha, ya funciona en 75 distritos, abarca una cobertura para 10 millones de habitantes, opera en un promedio de 24 mil auxilios mensuales y se llevan invertidos en este servicio más de tres mil millones de pesos.

En una entrevista con Democracia, Federico Pupillo, coordinador del SAME Provincia, ofreció detalles del sistema y aseguró que se mantienen reuniones con las autoridades Junín para implementarlo en los próximos meses.

En nuestra región, ya funciona en los municipios de Florentino Ameghino, General Arenales, Bragado, Chacabuco, Lincoln, General Pinto, General Viamonte y Rojas.



- ¿Cuáles son las características principales del SAME?

- El SAME es un sistema que está transformando la salud en la provincia de Buenos Aires, en particular la emergencia. Con este proyecto venimos a dar una solución de fondo, es una política de estado que replica la política que tiene la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un SAME que ya cumple 30 años y por eso tiene la capacidad de respuesta que tiene al día de hoy. El SAME Provincia está previsto para permanecer en funcionamiento, al menos, en los próximos cincuenta años. Lo que hacemos desde la Provincia es dar los recursos físicos a los municipios para atender las emergencias. Todas las ambulancias que nosotros distribuimos son de alta complejidad, tienen todo el equipamiento y los insumos necesarios para que el mismo día que la entregamos se ponga en funcionamiento.

- La capacitación del personal es un pilar clave para implementarlo.

- La capacitación del personal es un aspecto central. Primero, para protocolizar todas las actividades: todas las funciones tienen que ser protocolizadas pero principalmente aquellas en las que cada segundo cuenta porque hay menos margen de maniobras ante determinados hechos. Ahí es donde realmente se hace la diferencia. La capacitación, en un proceso virtuoso, debe ser permanente. No es por única vez y sobre eso también trabajamos, nuestro vínculo con cada municipio es de largo plazo. Además, les damos a todos los municipios subsidios para acompañarlos en el financiamiento del personal, porque en una Provincia tan heterogénea, los sistemas son también heterogéneos, entonces nos encontramos con sistemas de salud muy bien preparados y otros que necesitaban terminar de fortalecerse.

- ¿Cómo es el vínculo que se establece con los distritos?

- Es central la interacción entre los municipios y la provincia de Buenos Aires, aceitar el vínculo y estar cada vez más cerca, trabajar juntos y que los municipios sepan que la Provincia los apoya y que está para lo que necesiten.Al día de hoy, 75 distritos tienen un servicio de emergencias de calidad, de excelencia, y se siguen sumando más. Eso demuestra que el sistema está diseñado de manera excelente y que tiene muy buena recepción en las ciudades. Los sistemas municipales se integran con el sistema provincial que se llama SAME GIE, Grupo de Intervenciones Especiales. Es la fuerza de alta complejidad de la emergencia, una terapia intensiva móvil, y son para catástrofes que superan la capacidad de reacción de un municipio: inundaciones, choques múltiples, choque de tren y ese tipo de eventos que necesitan una coordinación. El día que haya una catástrofe, no habrá ningún municipio que tenga capacidad de respuesta en sí mismo, por eso el SAME se convierte en un sistema que supera los límites geográficos de cada municipio.

- ¿Cómo se trabaja con cada eslabón que interviene en una emergencia?

- Un sistema es virtuoso cuando el proceso está estandarizado a lo largo del territorio. Los procesos son con protocolo y el trabajo conjunto se consolida. Estamos trabajando con cada una de las áreas que componen la emergencia, arrancando por salud. Hacemos foco en telefonistas y personal de radioperación porque es el primer interlocutor con la víctima o con la persona que lo está acompañando; entonces la contención arranca en ese primer segundo, porque la persona que acompaña podría ser una segunda víctima. Se trabajan todos esos aspectos, como también anticipar al médico que se está dirigiendo al siniestro, que sepa con qué cuadro se va a encontrar, preparar una derivación al hospital y demás. Son muchas áreas para cubrir con este proceso, también choferes de ambulancia, hay capacitaciones para ellos, para médicos, enfermeros, tareas específicas de emergentología, porque cada segundo cuenta. Además, se trabaja en ver cómo nos integramos con Defensa Civil, Bomberos, Policía; es decir, cómo logramos tener protocolos estandarizados para trabajar bien de manera efectiva y homogénea.

- ¿Se sumarán nuevos municipios al SAME Provincia antes de fin de año?

- Tenemos una agenda larga por delante, estamos definiendo día y horario, todos los meses incorporamos más. Es una satisfacción enorme porque la meta para nosotros este año era sumar 77 municipios y lo vamos a estar cumpliendo en los próximos días. Lobería es el municipio 75 en sumarse. Esta política está consolidada, contamos con mucho apoyo del ministro de Salud y de la gobernadora, sin el apoyo de ellos sería imposible. El SAME en cada distrito es diferente, es una dinámica heterogénea. En esta primera etapa, la inversión total es de más de tres mil millones de pesos, hay una red de ambulancias nuevas que nunca se vio en la Provincia, más de 400 vehículos en las rutas, autopistas, ciudades, y va a seguir creciendo. Hoy cubrimos a más 10 millones de habitantes, tenemos un promedio de 24 mil auxilios por mes. Es la primera vez en la Provincia que hay un sistema integrado de estadísticas acerca de qué pasa con la emergentología.

- ¿Qué requisitos tiene que reunir un distrito para implementar el SAME?

-Los requisitos son tener vocación de trabajo, vocación por la emergencia y querer tener un sistema de excelencia en el municipio. Con esas condiciones, se trabaja luego individualmente: algunos tienen un sistema más robusto y se avanza más rápido, mientras que con otros hay que hacer un trabajo de fondo mucho más extenso. Se busca implementarlo de manera eficiente y que sea realmente un servicio de excelencia.

- ¿Está previsto que haya SAME Provincia en Junín?

- Nuestra intención es llegar a toda la provincia de Buenos Aires, a los 135 municipios, queremos llegar no solo a Junín sino a todos. Con Junín venimos teniendo reuniones y se trabaja muy bien, pero cada municipio tiene una realidad distinta y particular, así que hay que trabajarlo y darnos el tiempo suficiente para que el día que se implemente se haga de manera efectiva.