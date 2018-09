Una factura de gas promedio en invierno le costó a una familia alrededor de 4500 pesos

Las últimas novedades sobre el nuevo aumento de gas, las brindó recientemente el secretario de Energía, Javier Iguacel, quien confirmó que el precio del gas natural por red aumentará "entre 30% y 35%" a partir del primer día de octubre próximo.

"Esperamos que no se sienta tanto en el bolsillo por la baja del consumo de gas en el verano", dijo el funcionario y señaló que los valores de aumento surgieron de las audiencias públicas que se llevaron a cabo.

Consultados por Democracia, desde la empresa Grupo Servicios Junín, su presidente Pablo Torres y el gerente comercial, Daniel Ratto explicaron que si bien se confirmó el aumento aún no se sabe con certeza el porcentaje del aumento.

“Se habla de un 30%, de un 35% pero no sabemos aún exactamente y tampoco cómo impactará en la factura”, dijo Pablo Torres.

“Es complejo y no se sabe aún a qué parte iría el aumento, si a boca de pozo, transporte, distribución, o si aumenta la subdistribución. No lo sabremos hasta que no llegue la resolución y eso será el lunes o martes, ahí puede haber novedades”, señaló.



$4500, una factura promedio

Las facturas más abultadas se dan como consecuencia del mayor consumo, en la temporada invernal y de hecho, desde la empresa aún se encuentran midiendo el consumo desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre por lo que aún se espera una factura considerable.

“Una factura final con impuestos en promedio, rondó los $4500 pesos en el período de invierno. Lógicamente hay consumos mucho mayores y los hay menores pero en promedio es eso”, explicó Daniel Ratto.

Actualmente, según aclaró, “estamos midiendo del 15 de agosto al 15 de octubre y esa factura va a ser significativa porque todavía aborda períodos de invierno”.

A pesar de los aumentos y la temporada invernal, Ratto aseguró que no percibieron gran variación de recaudación por falta de pago.

“Hemos notado muy poca disminución en la recaudación, no hemos tenido demasiados inconvenientes. La gente hace un esfuerzo y lo abona”.

Eliminaciones y modificaciones de beneficios

En las últimas horas se conoció que el Gobierno eliminó la bonificación que se otorgaba a usuarios residenciales de gas que obtuvieran un ahorro en su consumo y a la vez se modificó el esquema de la tarifa social.

Consultados sobre la cuestión, los representantes de Gas Junín explicaron el complejo esquema de cambios.

“Por ahora lo que tenemos es la resolución Nº14 de la Secretaría de Energía, nos falta para la implementación la reglamentación que establece Enargas. En principio son tres puntos que podemos llegar a remarcar”, dijo Ratto.

Uno de esos puntos es la eliminación de la resolución Nº 212 del ex Ministerio de Energía, “eso establecía topes con respecto a la misma factura del año anterior. Es decir que la factura actual nunca podía ser superior a la factura del mismo período del año anterior, multiplicado por un porcentaje que iba desde el 300% al 400%. Hoy va a ser libre”.

“Otro punto que se descartó es el ahorro al consumo, eso era la comparación del período actual contra el mismo período del año 2015, pero que implicaba un 1.27% de la factura, no era significativo”, apuntó.

En nuestra ciudad existen 4200 usuarios adheridos a la tarifa social, que según destacó Torres, sigue vigente en el primer tramo: “Es decir, se establecen cantidad de metros cúbicos por facturación y se le descuenta el 100% del valor gas. Recordemos que la tarifa del gas está compuesta por el valor gas en boca de pozo, el transporte y la distribución, se le descuenta entonces el valor gas, en boca de pozo. Y eso sigue vigente”.

Ratto prosiguió que “es en el segundo tramo donde se elimina la tarifa social, ello es la bonificación por los porcentajes de la resolución 212; se elimina por completo. Es decir que de la tarifa social se elimina uno de los tramos, o sea parcialmente”.

La medida

La decisión se hará efectiva la semana próxima, a partir de una resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada el jueves en el Boletín Oficial.

Hasta hoy, los usuarios que lograban consumir 20% menos comparado con un mismo período del año anterior, obtenían una bonificación del 10% en sus facturas.

Para el Gobierno, ese esquema "implicaría una erogación de 2.350.000.000 millones de pesos para el próximo ejercicio presupuestario 2019", por lo que "frente a la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos previstos", corresponde dejarlo sin efecto.

Para el Gobierno, "el espíritu del esquema de bonificación por ahorro en consumo no fue proporcionar una forma de subsidio adicional a usuarios que por su situación socio-económica particular tuvieran dificultad en el pago del servicio público, sino reducir progresivamente los subsidios al sistema de gas natural, transmitiendo a la demanda una señal real de la escasez del recurso".

En cuanto a los beneficiarios de la tarifa social, mantendrán el 100% bonificado del gas hasta un bloque máximo de consumo (que varía según la zona del país) a partir del cual comenzarán a abonar el total del precio.