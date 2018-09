Por suba del dólar, el turismo nacional es el más elegido

Junintur, Viajes y Turismo, es una reconocida agencia ubicada en Lavalle 52 de nuestra ciudad.

En diálogo con Democracia, Sebastián Clavera, explicó las opciones para quien le gusta viajar y conocer destinos turísticos. “Vendemos viajes de turismo en general, pasajes aéreos, traslados, alojamientos, excursiones, seguro de asistencia en viaje de cruceros, trenes, alquiler de autos, etc. Los viajes se arman a medida y también se ofrecen salidas grupales a distintos destinos: Europa, Estados Unidos, Caribe, Centroamérica y por supuesto, en nuestro país. En este último caso, salidas en micro que se ofrecen a través de operadores mayoristas a distintos destinos del país con salida desde Junín, en grupo”, manifestó el operador turístico de nuestra ciudad.

El responsable de Junintur dijo que en los últimos meses, por la suba del dólar, la gente ha optado más por viajar dentro del país, siendo los destinos más solicitados: Iguazú, Bariloche, Puerto Madryn, Calafate y Ushuaia, Salta, Mendoza, Carlos Paz, Merlo y Termas de Río Hondo.

Sebastián también se refirió a que a veces surgen situaciones externas circunstanciales que limitan el viaje a ciertos destinos, como por ejemplo en estos tiempos lo que se da en el Caribe, la ‘invasión’ de algas a las orillas del mar y la gente que no se puede meter. “Ese es un destino que se estaba vendiendo muy bien, porque tiene sistema all inclusive pero esas circunstancias influyeron en las ventas”, acotó.

“Hay muchas consultas para el año que viene por viajes a Europa, que se pueden armar a medida, con pasaje aéreo, hotelería y city tour. En estos casos también hay salidas grupales desde Junín”, apuntó.