Controles en restaurantes y casas de comida

Desde la Dirección General de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad informaron que en los próximos días controlarán restaurantes y casas de comida con el objetivo de que cumplan con todos los requisitos que indica la ley.

Si bien las primeras visitas serán sin sanción, en las restantes deberán tener todo lo que demanda la normativa.

Al respecto, el Dr. Julio Ferrero, Director General de Bromatología y Zoonosis, indicó: "En un futuro inmediato vamos a estar trabajando con las casas de comida, restaurantes, catering y demás lugares que manipulen alimentos. Vamos a pedir una serie de requisitos que son indispensables para que puedan trabajar dentro de las generales de la ley”.

Ferrero destacó que “es para efectuar un control con el objetivo de que el vecino tenga la tranquilidad de saber que está comiendo sano y protegido, lo que no quiere decir que haya mala voluntad por parte de los comercios o comerciantes pero, a veces, se dejan de lado algunas cuestiones por tiempo u otros motivos".

Entre lo que se va a solicitar está el control dos veces al año del agua realizado en el laboratorio, el control físico-químico del agua una vez al año, la libreta sanitaria y los cursos de buenas prácticas de manejo de alimentos.

Además, toda la mercadería que ingresa al lugar, debe haber pasado por cabina sanitaria. “Estamos hablando de todo lo que es de origen animal, el agua, los lácteos y sus derivados", dijo Ferrero.

Luego, explicó que "en el corto plazo y en las inspecciones que hacemos a diario no exigimos todo lo que indica la ley, porque aún seguimos capacitando a vecinos que tienen este tipo de negocios y, en ese sentido, ya estamos cerca de las 2000 personas; incluso, para este mes de octubre ya tenemos todo el cupo lleno. Hay muchos negocios que todavía no tienen las condiciones legales y de controles mínimas como para poder trabajar dentro de la ley".

Para finalizar, el Dr. Ferrero, aseguró que los controles se realizarán con mayor fuerza: "Más allá de que la primera vez que los visitemos no serán penalizados; no obstante sí deberán tener la libreta sanitaria porque es algo en lo que venimos trabajando desde el inicio de la gestión. El objetivo es que todo esté en condiciones para el consumo de los vecinos y que todo haya sido controlado por el servicio de bromatología del Municipio".

Documentación necesaria

- Lista con los datos del personal

- Libretas sanitarias vigentes (Ley 18.284)

- Mercadería con control sanitario (cuando corresponda) (Ordenanza Municipal N°2161; Artículo 7)

- Análisis de agua físico-químicos anuales y microbiológicos semestrales (Ley 19.587 decreto 351 - 79; Artículo 57)

- Además, se deberá cumplir con las buenas prácticas de manufactura, higiene e indumentaria adecuada según lo que establece el Código Alimentario Argentino.