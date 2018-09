El mayor consumo de electricidad se da en los barrios que no tienen gas natural

Con temperaturas menores a las de julio de 2017, ese mes pero de este año presentó un ascenso interanual de la demanda de energía eléctrica de 6,9% (12.603,9 GWh), en comparación con el mismo período que había sido 11.786,6 GWh, según datos de Cammesa.

Además tuvo un consumo récord y, a su vez, representa la demanda más alta en términos nominales de toda la historia, luego de enero de 2017 (12.442,3 GWh) y enero de 2018 (12.334,3 GWh).

El clima no ayudó: ese mes marcó un ascenso de consumo relacionado con aspectos estacionales debido a que se registró una temperatura menor a la media histórica y, además, representó el aumento porcentual más importante del año.

De esta manera, se produjo un nuevo récord de potencia máxima bruta el 24 de julio a las 20.35, cuando alcanzó la marca de 23.776 MW. Al día siguiente fue superado el máximo histórico de energía demandada en invierno al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en un día hábil, cuando se llegaron a 479,3 GWh.

Los primeros siete meses de 2018 cerraron con un incremento del 2,6% respecto de 2017 y, en el detalle, solo dos meses mostraron descensos: enero (-1,7%) y mayo (-1,6%).

Barrios sin gas en Junín

En una comparación interanual, en toda la provincia de Buenos Aires el consumo ascendió un 5,6% con respecto a 2017. La empresa EDEN, que abastece a la ciudad de Junín y parte de la Región, tuvo un crecimiento en la demanda del 4 por ciento.

“Lo que vemos y notamos es que la mayor cantidad de enganchados están en los barrios donde no hay red gas natural, por lo que hay más consumo y derroche de energía eléctrica porque no llevan un control. Lo hacen porque tienen más consumo de luz, ya que no tienen instalación de gas, usando todos artefactos eléctricos, más que nada las estufas”, explicó Alejandro Biancosino, gerente de EDEN.

“Tuvimos el invierno más frío desde el de 2007. Si bien en la época invernal son característicos los días fríos, para poder afirmar esto es necesario comparar los registros térmicos de este invierno de 2018 con los valores medios”, explicaron desde el Servicio Meteorológico.

Cabe destacar que en esos sectores de Junín, como los barrios La Vaca, San Jorge y La Celeste, la empresa distribuidora está trabajando e instalando los medidores inteligentes (AMI) que le permite al cliente hacer un seguimiento del consumo diario o mensual. Además, en conjunto con el Municipio, se está concientizando sobre un consumo razonable de energía.

Comercios “enganchados”

Por ejemplo, desde los últimos tres meses están apareciendo comercios equipados con heladeras y hornos eléctricos que están conectados ilegalmente al suministro de electricidad. “Es más fácil engancharse de la luz que del gas”, exclamó Biancosino.

“Nos fuimos de los barrios, y en las avenidas estamos viendo comercios con irregularidades. Muchos dicen que no sabían y que cuando llegaron al local estaba así. Esta semana encontramos carnicerías con cámaras frigoríficas y rotiserías con hornos eléctricos que por ejemplo las panaderías los usan en la actualidad”, informó.

“Estamos interviniendo y desenganchando en 300 casos por semana. El viernes en avenidas libertad y Rivadavia encontramos cerca de 40 medidores con conexiones directas y adulterados que manipulan las personas para alterar el consumo real”, subrayó.

Consumo en el país

Concluidos los primeros siete meses de 2018, la demanda eléctrica mostró un incremento del 2,6%. Asimismo, el año móvil (los últimos 12 meses) muestra los siguientes consumos: agosto de 2017, 11.076 GWh; septiembre, 10.337,4 GWh; octubre, 10.219,9 GWh; noviembre, 10.344,9 GWh; diciembre de 2017, 12.000 GWh; enero de 2018, 12.317,8 GWh; febrero, 11.338,6 GWh; marzo, 11.191,3 GWh; abril, 10.469,4 GWh; mayo, 10.617,6 GWh; y, por último, junio de 2018 llegó a los 11.917,9 GWh.

En el consumo regional, las provincias y empresas que marcaron ascensos son: Salta (14%), Santiago del Estero (14%), Córdoba (12%), Chaco (12%), Misiones (12%), Jujuy (12%), EDELAP (11%), La Rioja (9%), Tucumán (8%), San Luis (8%), Santa Fe (8%), Corrientes (7%), Entre Ríos (6%), Santa Cruz (6%), Mendoza (5%), Río Negro (4%), La Pampa (4%), EDEN (4%), San Juan (3%), Chubut (2%), Catamarca (2%), EDEA (2%), EDES (2%), Formosa (1%) y entre otros. Por su parte, se registró un descenso en los requerimientos eléctricos al MEM en Neuquén (-2%).

En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de jurisdicción nacional (Capital y GBA), que totalizaron un ascenso conjunto de 9,5%, los registros de CAMMESA indican que EDENOR tuvo un importante crecimiento de 10,2%, mientras que en EDESUR la demanda ascendió un 8,6%. En tanto, en el resto del MEM existió un crecimiento de 7,2%, según datos provisorios de Cammesa.

En este sentido, el ascenso se presentó tanto en los usuarios residenciales (10,5%) y comerciales (6,5%) de todo el país, mientras que descendió un 1,5% en los grandes y los medianos usuarios como los industriales.