Facundo Manes: “Si Argentina fuese un hospital sería solo la guardia”

El neurólogo y neurocientífico Facundo Manes estuvo ayer en nuestra ciudad presentando su nuevo libro "El Cerebro del Futuro", en la Escuela Secundaria de la Unnoba, auspiciado por la universidad, la Municipalidad de Junín, Ineco y Educación para poder.

Ante un salón completamente colmado, el reconocido profesional y escritor abordó una variada gama de temáticas enmarcadas en el ámbito de las neurociencias.

En tal sentido hizo una férrea defensa de la educación pública y la necesidad de invertir y mejorar la salud pública.

Manes desgranó algunos conceptos desarrollados en los primeros capítulos de su último libro, respecto de cómo continúa evolucionando el ser humano, la fusión de lo biológico y lo digital, la necesidad de vivir conectados y sus consecuencias y costos, la limitación de los recursos cognitivos en el hombre.

Asimismo el neurocientífico remarcó la importancia de la inversión en educación, salud, ciencia y tecnología.

Cerebro y sociedad

“Mi historia personal está signada en gran medida por las oportunidades que la educación pública de mi país me ha brindado. Lo poco o mucho que soy y hoy tengo y seguiré viviendo, es gracias a la educación pública y también a este país”.

La educación no es un slogan, fue la única arma que tuve para perseguir mis sueños, para lograr la autoestima necesaria e ir por mis objetivos, para tener una voz en la sociedad actual y en el área en la que trabajo”.

Sobre el futuro de nuestro cerebro y la sociedad, en el primer capítulo se plantea, “¿seguimos evolucionando? ¿Nuestra especie sigue evolucionando? Es una pregunta con una respuesta abierta. Sí, seguimos evolucionando pero no en la forma que lo hicimos hasta ahora. Nuestra especie evoluciona hacia un sistema nuevo. Una fusión de lo biológico con lo digital”.

Capítulo aparte merece el uso constante de la tecnología que, entre otras cosas, nos hace pensar que somos multitasking y vamos a lograr hacer todo bien, pero el neurocientífico aclara que “no”.

“Cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, multitareas, tenemos la sensación de que somos más productivos pero hay estudios que muestran que bajamos varios puntos en el rendimiento intelectual. Y ese cambio de tarea permanente produce ansiedad, estrés”

¿Cómo el mismo cerebro de hace 40 mil años se adapta a todo este bombardeo de información? Con un costo. El costo es el estrés, la ansiedad, el insomnio”.

La tecnología es fantástica y nos permite un millón de cosas pero “ojo con usarla tanto tiempo porque nuestro cerebro tiene recursos cognitivos limitados”, apuntó.

Presente y futuro

Cuando a alguien se le ocurre hablar de futuro existen críticos, dice Manes, “que plantean una falsa dicotomía y dicen que los que piensan en el futuro tienen el presente resuelto y se olvidan de que existen necesidades de emergencia. Soy médico y soy consciente de las emergencias”.

A modo de ejemplo indicó: “en un hospital es donde el médico detiene la hemorragia, reaniman a los pacientes, suturan heridas. Pero el hospital no es solo la emergencia: es prevención, investigación, educación a la comunidad, maternidad, clínica médica. Y si la Argentina fuera un hospital sería solo la sala de guardias. Estamos permanentemente atrapados en la coyuntura”.

Para ello aseguró que es necesario invertir en educación de calidad, nutrir los cerebros, ciencia, tecnología.

“Hay que hacer una revolución de la calidad educativa, en la salud pública. Volver a reivindicar a los investigadores, a los docentes, los docentes tienen el trabajo que debería ser el más prestigioso de la sociedad. No hay otro más prestigioso que ser docente”, aseguró ante el ferviente aplauso de los presentes.

“Cuando el estado desprotege a un niño porque no come bien, en un país que produce alimento para diez Argentina, lo que estamos haciendo es vedándole el presente y arrebatándoles el futuro. Eso lo sabe la ciencia y la medicina pero lo resuelven las políticas públicas. Es un escándalo y es inmoral que exista hambre, malnutrición y pobreza con el potencial de la Argentina”.

En la misma línea Manes reclamó que la pobreza, la ignorancia y la discriminación restringen el crecimiento económico.

“La inversión en educación, infraestructura, nuevas ideas, innovación y en la investigación científica y tecnológica mejora el crecimiento y crea trabajo, no es un lujo de los países ricos, es lo que nos va a hacer desarrollados e igualitarios”, aseguró.