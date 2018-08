Víctor Agüero, el peluquero que corta el pelo gratis a los abuelos del asilo

Víctor Manuel Agüero (46) brinda un importante servicio de peluquería a los adultos mayores alojados en el Asilo de Ancianos de Junín.

Desde hace 24 años es peluquero de caballeros, oficio que aprendió de su padre, que se llamaba igual que él, peluquero también.

En principio Víctor atendía en su casa, ubicada en avenida La Plata 272, esquina Etchepare, pero desde hace un tiempo lo hace a domicilio, ya que tiene sus propios clientes, que son siempre los mismos y en general mayores.

Todos los días lunes, Víctor va a Asilo de Ancianos, donde lo reciben con mucho cariño y agradecimiento los abuelos allí alojados, como así también las monjas de la congregación que atienden el asilo. “Me levanto temprano, a las 7 de la mañana, voy a la misa y luego le corto el pelo a los abuelitos”, manifestó el peluquero, al ser entrevistado por Democracia.



En cuanto a cómo había surgido en él la inquietud de hacer este trabajo en el asilo, explicó que hace mucho tiempo se enteró que hacía falta gente que cortara el pelo a los alojados en el asilo, puesto que no iba ningún peluquero entonces fue a ofrecerse.

“Cuando fui me gustó mucho el trato que me dieron –dijo el entrevistado- tanto los abuelitos como las hermanas, así que sigo yendo, siempre los lunes. Siete u ocho cortes hago. Siempre de corazón, yo no les cobro. Me gusta ser agradecido porque me tratan muy bien, me dan un desayuno y para navidad, no falta un regalito por parte de ellas”.

“Generalmente corto el pelo a los hombres, pero si me pide que le corte el pelo a una mujer, también lo hago, no hay problema. Yo conozco gente grande que siempre se cortan el pelo conmigo”, manifestó Agüero.

En el Día del Peluquero, quienes quieran contactarse con Víctor Agüero pueden llamar al: 154 664187. Él se dedica al oficio y lo ejerce, en el marco de la comodidad del cliente, que no necesita salir de su casa.