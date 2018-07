Radio Abierta y charla en la Escuela Secundaria 5

El programa de concientización vial que lleva adelante el Gobierno de Junín llegó a la radio del establecimiento para informar a chicos y docentes sobre la problemática del tránsito. También se concretó una charla de información sobre las normas de tránsito a cargo de la oficial de policía local, Romina Castillo. Su directora, destacó la importancia de tener esta iniciativa y su modo de comunicarlo a través de ese medio. De la actividad, también participaron concejales, el grupo Estrellas Amarillas y los coordinadores de la dirección de juventud, Blas Carrafiello y Franco Bellafronte.

Mario Olmedo, Subsecretario del Control Ciudadano del Gobierno de Junín, que viene trabajando en conjunto con Estrellas Amarillas y el área de Juventud, manifestó: “nos convocamos en esta escuela con la particularidad de estar en la Radio Abierta, para transmitir consejos a los chicos sobre la problemática en el tránsito”.

“Con mi experiencia como agente vial, conozco y he visto muchos accidentes de todo tipo. Es importante poder trasladar mi experiencia de todos estos años hacia los alumnos, para educarlos sobre el tema y que se genere conciencia a través de ellos. Todos los días ocurren choques, infracciones y por diferentes causas: por distracción, porque no se respetan las normas de tránsito, por usar el celular, entre otras y todas evitables", remarcó.

El funcionario municipal añadió que "además, hay que tener en cuenta que estamos en una época del año que es perjudicial, sobretodo, para quienes transitan en moto. Por eso, la idea es que se pueda bajar la estadística de siniestros viales a través de este método de concientización y que cada uno, pueda aportar su granito de arena”.

A su vez, la directora del establecimiento, Nancy Iglesias, hizo referencia a la importancia de tener esta iniciativa en el lugar y dijo que “como escuela, intentamos trabajar sobre seguridad vial, concientizando a nuestros alumnos para evitar posibles accidentes. El hacerlos tomar conocimiento sobre la importancia del uso del casco, respetar las normas de tránsito y corregir situaciones en las que los alumnos son protagonistas no solo los días de semana, sino que también lo que sucede en los días y horarios, fuera del colegio.

"La Radio Abierta es un disparador para seguir trabajando con los profesores en distintas materias, todo el año y así seguir concientizando. De hecho, los encargados en la radio, fomentarán en los momentos de recreo, toda esta información a diario para implementar el tema del tránsito", agregó.