La policía local sumó cinco nuevos patrulleros equipados con moderna tecnología 360º

El viernes fueron presentados cinco nuevos patrulleros para las fuerzas de Seguridad en la ciudad y suman 21 en total recibidos en la gestión.

El intendente Petrecca destacó el trabajo de las fuerzas policiales, la Justicia, la tecnología, los patrulleros, las cámaras de seguridad, las luminarias y el aporte de los vecinos, que “hacen que el trabajo de prevención llegue a toda la ciudad”.

Además, el Municipio se encuentra ejecutando la obra del nuevo centro de monitoreo.

Petrecca aseguró que “el tema seguridad es una lucha incansable que tenemos desde que asumimos en la gestión. Y lo hacemos junto a la Gobernadora Vidal y el Ministro Ritondo, quienes siempre están en contacto con nosotros para ver que se puede seguir mejorando. Seguimos sumando herramientas y tecnología para hacer una mejor tarea de seguridad. En este caso son cinco móviles 360 y que se suman a los que ya tenemos. Fuimos uno de los primeros municipios en recibirlos y estarán dispuestos en las distintas cuadrículas de la ciudad”.

El jefe comunal explicó: “El vecino nos reclama por seguridad y nosotros así lo entendemos. Hemos incorporado 21 móviles en total desde que estamos en la gestión, la entrega de chalecos por parte de la Gobernadora Vidal, entre otros. Hay un contacto diario con las fuerzas de seguridad y el trabajo coordinado es la clave. También es fundamental la tarea del fomentismo, la Justicia, el vecino y los canales de comunicación como el 132 No Droga. Todo en conjunto nos permite avanzar sobre este tema tan complejo como la seguridad”, dijo.

Para finalizar, expresó que “también hay cosas que no se ven y tienen que ver con los software y los soportes tecnológicos con la fibra óptica que hacen que el sistema de cámaras sea más eficiente. Estamos invirtiendo mucho dinero y esto se debe al esfuerzo de los vecinos con el pago de sus tasas, de la provincia y al trabajo de la policía y la Justicia. Vamos a seguir trabajando y por eso venimos avanzando en el nuevo centro de monitoreo ubicado en calle Liliedal. La seguridad es muy amplia pero trabajando todos juntos, vamos logrando los resultados esperados”.

El Secretario de Seguridad, Fabián Claudio destacó que “es importante contar con estas herramientas para una mejor tarea del personal policial. Es una satisfacción enorme ya que hemos recibido 18 móviles para el comando de patrullas y 3 para patrulla rural. Vamos a seguir trabajando en este camino para una mejor seguridad”.

Por su parte, el comisario inspector Walter Feletto, a cargo de la Jefatura Departamental, agradeció las gestiones que realizó Petrecca ante el Ministerio de Seguridad “para dotar de más recursos a la policía. Son más herramientas que tenemos nosotros para combatir el delito y tener a la ciudad más tranquila. La tecnología es muy importante y lo advertimos con las cámaras que nos permitieron esclarecer varios hechos. Todo es muy importante y más el trabajo en equipo que venimos desarrollando. Se verán más móviles en la calle y eso es mejor para todos”.



Funcionamiento de los patrulleros en 360

El Secretario de Modernización municipal, Maximiliano Steffan ofreció detalles de la tecnología con la que cuentan los flamantes patrulleros y expresó: “Los móviles policiales que estamos presentando tienen una tecnología que permite grabar en 360° de manera permanente. Además, tienen una cámara extra con mayor resolución y calidad, que permite detectar patentes a 150 metros de distancia, sin perder su calidad”.

A su vez indicó que “también cuentan con una cámara interna, que graba interna y externamente el sonido, con lo cual estamos monitoreando permanentemente lo que está sucediendo en el patrullaje”.

Steffan destacó que “fundamentalmente, es una herramienta para ayudar y para asistir a la fuerza policial, controlando lo que pasa alrededor, teniendo la posibilidad de alertar al monitoreo con un botón de pánico, para poder asistirlo mientras está en una persecución o un evento. Y también grabando todo para que luego sirva de herramienta probatoria ante cualquier situación delictiva”, explicó.

El sistema se comunica con tecnología celular, con cualquier tipo de señal y se graba en un servidor y se monitorea en tiempo real en el centro de monitoreo.

“En el caso de que no tengan señal para comunicar, igual graba localmente y luego, ni bien tiene señal, eso se envía al servidor y se graba. Con lo cual tenemos información en tiempo real y con imágenes de alta calidad”, finalizó.

Trabajo coordinado para combatir el delito

Días atrás, en conferencia de prensa, el Jefe Departamental de Policía, Walter Feletto junto al secretario de seguridad del Gobierno de Junín, Fabián Claudio; acompañados por jefes policiales de las distintas dependencias locales, aseguraron tener “un trabajo coordinado y conjunto para seguir combatiendo el delito en nuestra ciudad”.

El comisario inspector Walter Feletto expresó sobre el motivo de la conferencia: "Es para informar a la comunidad del trabajo que lleva adelante la policía local y que, a pesar del incremento del delito en otras jurisdicciones y de lo que se informa en algunos medios periodísticos, Junín sigue manteniendo un promedio bajo respecto de los delitos pero, más allá de esto, no bajamos los brazos y seguimos redoblando esfuerzos para que los vecinos se sientan cada vez más seguros".

Feletto a su vez indicó que el fin de semana pasado “existieron hechos delictivos agravados con el uso de armas, pero gracias al trabajo de todos los efectivos policiales, se ha podido desbaratar una banda mixta, es decir delincuentes de afuera con conexión local, logrando secuestrar más de 10 armas, realizar allanamientos exitosos y lograr la aprehensión de alrededor de 10 personas y secuestro de drogas".

El jefe policial destacó además “el trabajo y los resultados altamente positivos. Por eso le quiero hacer llegar a la ciudadanía que aquí hay una policía muy activa y comprometida con el vecino. Por eso, agradezco al Poder Judicial y al Municipio, por el trabajo que se realiza en Junín”.

Por su parte, el secretario de seguridad del Municipio, Fabián Claudio, destacó que "los lineamientos de trabajo y compromiso del intendente Petrecca es hacer un trabajo en equipo, mancomunado en pos de la seguridad de los vecinos de Junín. Por eso camino estamos transitando, por supuesto que en materia de seguridad siempre falta más, pero el esfuerzo que realizan las fuerzas de seguridad, la Justicia y el Municipio, apuntan a tener un Junín cada vez más seguro".

Para finalizar, el funcionario municipal dijo que "el compromiso de la gestión es con los vecinos y eso, es darle mejor y más seguridad, trabajando conjuntamente con la policía y la Justicia y, como dije, brindando todas las herramientas necesarias para la prevención del delito, como son más patrulleros, chalecos y elementos de uso cotidiano. También, las herramientas que permiten el esclarecimiento de los delitos cuando estos suceden, de hecho, en los últimos hechos, las cámaras de seguridad municipales aportaron información fundamental para el esclarecimiento de muchos delitos".