Atractivos espectáculos circenses en estas vacaciones de invierno

El Circo de las Américas, instalado en Primera Junta al 500, es la primera vez que está en Junín. Si bien estaba previsto que se quedara durante un mes, decidió extender su estadía durante todas las vacaciones de invierno para brindar el mejor show.

Martín Tejedor, en diálogo con Democracia, explicó que este circo, proveniente de Buenos Aires, trabaja con artistas de distintos puntos del país. “Hay gente de todos lados –afirmó-. Yo, por ejemplo, tengo mi casa en Córdoba, pero nací y me crié en el circo, soy cuarta generación, mi sangre es netamente circense”.

Según lo manifestado por el entrevistado, el show del Circo de las Américas dura aproximadamente 1 hora 45 minutos. Hay varias atracciones, como los malabaristas, que realizan su destreza para abajo, y no para arriba, en un número muy novedoso; los divertidos payasos, números dobles de trapecio, cama elástica, y para los más chiquitos, el show de Pepa Pig y el Sapo Pepe, personajes para el público infantil.

Y como principal atracción, el Globo de la Muerte, con cuatro intrépidos motociclistas andando a toda velocidad dentro de una esfera metálica. Al respecto, Martín Tejedor comentó: “Este es un acto que requiere mucha concentración por parte de los motociclistas, que son muy jóvenes, entre 18 y 23 años de edad. Tienen que estar perfectamente coordinados mentalmente, físicamente y en todos los aspectos, porque están dentro de una esfera de 4 metros de diámetro, con sus grandes motos, cruzándose constantemente, a 80 km/h de velocidad. No hay margen para el error y eso es muy inquietante. Nosotros mismos, que estamos acostumbrados a verlos, sentimos una tensión general en el circo cuando está este número del Globo de la Muerte. Es arriesgado, más allá de las medidas de protección como el casco, coderas y rodilleras de cada motociclistas. Ellos se preparan diariamente, para estar perfectamente coordinados entre ellos principalmente”.

Vacaciones

Cabe destacar que el circo ha sido muy bien recibido en Junín, hace cuatro fines de semana que está en nuestra ciudad y continuarán varios días más.

Al respecto, Tejedor explicó que tienen alquilado el predio por un mes porque luego venía un parque de diversiones. Como finalmente este no vino, se pudo quedar el circo. “Nos quedamos, y esto nos alegró muchísimo porque estábamos trabajando muy bien. La gente nos empezó a conocer y les gustaba el espectáculo. Incluso venía cuando lloviznaba o hacía mucho frío. No suspendimos ninguna función. La carpa está bien calefaccionada”, dijo.

Finalmente, el entrevistado señaló que en estas vacaciones de invierno la gente del circo tiene grandes expectativas. “Estamos en Junín brindando lo mejor, con nuestros artistas y en un ambiente climatizado”, afirmó.

Funciones

Las funciones en vacaciones de invierno son: de lunes a jueves a las 16 y a las 18 horas. Viernes, sábados y domingos, a las 16, 18 y 20.30 horas.

A través de la página de facebook: Circo de las Américas, la gente puede consultar los días y horarios de las funciones, además hay siempre sorteo de entradas y se participa también por descuentos.