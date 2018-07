Crecer Juntos Junín: Más de 20 años ayudando a la comunidad

De la mano de Humberto Bordagaray y su deseo de ayudar a quienes lo necesitaban nació la Fundación Crecer Juntos Junín, el 27 de noviembre del año 1997.

Lógicamente al principio solo era Beto y algunos amigos colaborando con su idea pero hoy son más de 400 socios y tienen en su haber el logro de obras realmente importantes, de esas que cambian realidades.

“Dios me salvó la vida, lo busqué y lo devuelvo de esa manera. Siempre pido que sea la voluntad de Dios así que no puede salir mal. Dios está de por medio para lograr todo lo que logramos y la ayuda de la gente que es muy importante”, aseguró Beto sobre las razones que lo llevaron a impulsar Crecer Juntos.

Poco a poco se fueron sumando amigos de Beto y trabajaron cinco años. Luego más amigos y conocidos, siempre “sin ideas políticas en el medio”, como aclara su fundador.

Cada uno de los socios colabora con una pequeña suma que sirve para ayudar en lugares donde saben que existen determinadas necesidades.

20 años atrás comenzaron colaborando con el Hospital y el Centro de Día Horizonte. Pero en un principio se trató de un grupo anónimo y nadie quería darse a conocer.

La Fundación

Luego de un sostenido trabajo solidario durante muchos años, ayudando a numerosas instituciones de nuestra ciudad, llegó la gran campaña colaborar con el Hospital Interzonal.

Habían propuesto donar un sistema de aire acondicionado para el segundo, tercer y cuarto piso. Una obra que costó en ese entonces 400 mil pesos.

“Tras esa obra nos dimos cuenta de que estábamos para muchas más. Y cosas importantes, sumado a que la gente colaboraba y lo sigue haciendo. Así que decidimos dejar de ser anónimos”, contó Beto.

Lanzaron una campaña de socios, realizaron spots con actores famosos y lograron más de 400 socios. Todos con un aporte de $50, algunos $100 y de ese modo realizan todas las obras posibles.

En Roque Vázquez 164, la Fundación Crecer Juntos Junín adquirió una casa donde construirá su sede, que se convirtió según Bordagaray en una expectativa para este año.

“El municipio colaborará facilitando el tema del arquitecto, que tiene un costo inaccesible para nosotros”, destacó Beto.

Próximas actividades

Entre las acciones que realizará la Fundación se encuentra la celebración del día del niño en agosto, jornadas de charlas comunitarias sobre síndrome de down e inclusión en septiembre y la posible concreción de una obra de teatros con actores de renombre que “si todo sale bien”, desembarcará en octubre.

Para el mes de agosto, a cargo de Luciana Allegre se hará una jornada de Zumba strong para los cuales se venden bonos a $50, con los que la Fundación costeará la compra de las golosinas del Dia del Niño.

“Vamos a ir al Hospital, Taller Protegido, Horizonte, probablemente Renacer, el Centro de Estimulación de Temprana Edad para entregar las bolsas con golosinas para el Día del niño.

Sobre las actividades con la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), Beto destacó que “dentro de esa entidad están los ‘papás viajeros’ que andan por todo el país dando charlas y los vamos a traer a Junín. Hay que luchar por la inclusión y desde mi modesto lugar me puse en contacto para que vengan a dar una charla para toda la comunidad, además pedimos que sea declarado de interés municipal”.