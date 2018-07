Fuertes debates políticos y denuncias se impusieron en la sesión del Concejo

Una sesión con mucho debate sobre temas políticos se dio en la sesión del Concejo Deliberante de ayer, que tuvo lugar en el microcine del Museo de Arte “Ángel María de Rosa”.

Casi tres horas duró la sesión, durante la cual se abordaron temas como el pedido al intendente Pablo Petrecca para que explique cómo fue financiada su campaña en el 2017, viendo y considerando que se habían presentado vecinos que niegan haber sido aportantes a la campaña de Cambiemos, sin embargo figuran en una lista como tales.

Este pedido fue hecho por el bloque de Unidad Ciudadana ante la oposición de Cambiemos. En este aspecto, el edil Javier Prandi opinó que no estaban de acuerdo, que si alguien figuraba como aportante y no lo era, debía presentarse en la Justicia.

Desde el Frente Renovador, la concejal Carolina Echeverría dijo que se estaban viviendo un descreimiento de política por parte de la gente, por lo cual era importante investigar para que la gente volviera a confiar.

“Se trata de saber quiénes son los juninenses que aportaron a la campaña del 2017”, apuntó Olga Prieto, de Unidad Ciudadana.

La iniciativa fue desaprobada por mayoría de Cambiemos y Compromiso por Junín, el unibloque representado por Andrés Rosa.

Equipos de Orientación Escolar

Otro de los temas que causó un largo debate fue el pedido de información sobre la aplicación de los Equipos de Orientación Escolar, tras la resolución 1736/18, que los distribuye en todo el distrito y en todos los niveles.

Al respecto Nora Mahuad (Cambiemos) aclaró que en realidad quien informaba al respecto era la Jefatura Distrital de Educación, pero que se sabía que los EOE pasaban a trabajar en el Distrito y no en determinada escuela, es decir estaban disponibles para ir donde lo necesitaban. “Llegan a otros lugares que hoy son necesarios”, destacó.

Maximiliano Berestein (Frente Renovador) dijo que había mucha preocupación por los EOE puesto que los integrantes de los mismos ya no tenían cargo base, que al margen de la cuestión laboral, el tema tenía que ver con el trabajo que realizaban en la escuela, asimismo el conocimiento y los vínculos que se establecían en esta labor. “Cada vez son más requeridos por los directivos de las escuelas”, apuntó, aludiendo a las problemáticas sociales que también afectaban a los educandos.

Cristina Cavallo (Cambiemos) destacó el trabajo de los equipos de estos equipos, que se dan únicamente en la provincia de Buenos Aires, puesto que en otras provincias no existían, según afirmó. “Vamos a seguir esperando los lineamientos”, dijo.

Olga Prieto (Unidad Ciudadana) fue tajante al manifestar que esta determinación era producto de un ajuste en Educación. “Redistribuirlos entre 60 y 70 escuelas es un ajuste. Esta ley es contraria a la Ley de Educación, afecta los derechos adquiridos, porque se deja de pertenecer a la escuela y pasa el Distrito. Cambie su habilitación y accesibilidad a las instancias, afectando la posibilidad de ascenso en la carrera docente”, señaló.

Finalmente el pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

NO al FMI

El tema más debatido en la víspera fue la solicitud de repudio al acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, puesto que cuando se estaba tratando sobre tablas, el edil Andrés Rosa (Compromiso por Junín) hizo una moción aludiendo a otro tema, como es la demanda estadounidense, que beneficia a un grupo empresario, cuestionando la reestatización de YPF durante el gobierno anterior.

Se trata de una demanda por unos 3.000 millones de dólares iniciada por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Mezcladas las cosas, desde el bloque Unidad Ciudadana propusieron que se votarán las dos cuestiones por separado, y no juntas, puesto que no tenían nada que ver una con otra.

Maximiliano Berestein (Frente Renovador) en alusión a las promesas de campaña del macrismo y el acompañamiento que recibió gracias a esas promesas, de parte de la ciudadanía, dijo que entre esas promesas estaba en No al FMI, algo que había sido incumplido, entre otras. Señaló además que la corrida cambiaria sucedida después del acuerdo hizo que Argentina perdiera plata, parte de lo aportado por dicho fondo.

“¿Quien se benefició con esta movida cambiaria? Seguramente los que componen el denominado círculo rojo, cercano al Presidente, que contiene al gobierno. Perdieron los docentes, los comerciantes, las PyMes”, acusó.

Ante estas reacciones, Manuel Llovet, edil de Cambiemos, hizo alusión a la “pesada herencia” dejada por el gobierno kirchnerismo, como los 30 mil millones de déficit, señaló.

Prieto respondió diciendo que en el gobierno anterior no se habían cerrado escuelas, ni se habían bajado los sueldos a los jubilados, a los docentes. Apuntó que era evidente en las calles en descontento, traducido en las manifestaciones rechazando al FMI, y que la represión en las calles, seguramente, eran mandato del fondo para evitar la protesta social que enarbola la soberanía política.

Nora Mahuad, desde el bloque oficialista, apuntó que si desde el kirchnerismo hubieran gobernado bien, “no se hubiera llegado a esto” y que en “doce años de gobierno nacional (Frente para la Victoria) y doce años de gobierno municipal (Frente Renovador) no se hizo nada”.

Cuando se pasó a votar el No al Fondo, Cambiemos y Andrés Rosa se opusieron y fue desaprobado el repudio.

Respecto a la moción de Andrés Rosa, que se votó aparte, hubo diez votos positivos (Cambiemos), seis negativos de U.C. y cuatro abstenciones del F.R.

¿De qué se trata esta demanda, aludida por Rosa? Parece que la Corte del Distrito Sur de Nueva York decidió el martes último que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF debe seguir curso en ese país y no ser trasladada a Buenos Aires. Se trata de una demanda por unos 3.000 millones de dólares iniciada por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, (Fuente www.perfil.com).

Repatriación de bienes

El último debate fue referido por el tratamiento del Proyecto de Ley de “Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”, y tuvo sus momentos ásperos cuando se cruzaron los bloques de Cambiemos y Unidad Ciudadana señalando que por esto bien se podían repatriar por un lado si hubieren dineros mal habidos del gobierno anterior (ya que hay varios casos que en juicio), e igualmente los del gobierno actual y sus “offshore”, por otro.

Desde el Frente Renovador los ánimos estaban más tranquilos en este punto. Recordaron que la iniciativa de este tema fue de su líder, Sergio Mazza, en el Congreso de la Nación, hace dos años, pero que nunca se había abordado como debiera.

De todas maneras, como este proyecto ya había sido acordado en la comisión del concejo y tenía despacho positivo, fue aprobado por unanimidad, junto a otros dos: uno referido al contrato de locación para Comando de Prevención Comunitaria y el otro, solicitando al Ejecutivo que dé a conocer los resultados de la medición de Agosto 2017, de la Encuesta Hogares y Empleo.