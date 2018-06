Modificarán la forma en que se enseña matemática en las escuelas del país

Luego de conocerse los resultados de las pruebas Aprender 2017 a nivel país y por distritos, tal y como publicara Democracia en su edición del 6 de mayo de este año, las mayores dificultades se evidenciaron en una materia clave: matemática. Es por ello que la cartera educativa central presentaría el “plan nacional de enseñanza de la matemática”.

Mientras que en la provincia de Buenos Aires en su totalidad se registró un 31,3% de aprobados en Matemática y a nivel nacional un 31,2%, la cifra en Junín trepa al 44,5%.

Peores que en 2016, estos resultados encendieron todas las alarmas por lo que ya se encuentran analizando dos mesas de trabajo en busca de un nuevo método para enseñar la asignatura.

Las experiencias de Singapur -a la cabeza en la pruebas PISA- y de Francia se tomarán en cuenta. Pero las metodologías no son exportables: “Elaboraremos la nuestra”, aseguró la secretaria de innovación educativa de la Nación, Mercedes Miguel.

Una mesa, denominada federal, está compuesta por especialistas designados por los ministerios de Educación de las 24 jurisdicciones del país.

Otra mesa será la de los académicos y científicos. “Allí hay integrantes de la Unión Matemática Argentina (asociación civil de carácter científico que nuclea a los matemáticos argentinos desde 1936), de la Asociación Nacional de Ciencias, de los equipos que organizan las olimpíadas de la materia, del Conicet, de universidades nacionales”, enumeró la funcionaria.

“Esto es un proceso. Los cambios en educación son a largo plazo. No obstante, si se trabaja bien se puede empezar a ver resultados de a poco. Por caso, cuando se conocieron los de Lengua en 2016, se comenzó de inmediato a trabajar en comprensión lectora, y el Aprender 2017 mostró un importante progreso”, reflexionó Miguel, para adentrarse en las “tres dimensiones” en que se está trabajando para aggiornar el método de enseñanza de Matemática y en mejorar los aprendizajes.

Tres dimensiones

Qué tienen que aprender los alumnos; cómo hay que enseñarlo; de qué forma debe evaluarse el proceso enseñanza-aprendizaje son las tres dimensiones que abarca el nuevo planteo propuesto.

Mercedes Miguel explicó: “Debemos partir de una pregunta. ¿Los alumnos están aprendiendo lo que tienen que aprender? Pero esa dispara otras. ¿Qué es lo que tienen que aprender? ¿Hay temas fundamentales que no se están dando?”. Las respuestas a esas cuestiones armarán los “núcleos de aprendizajes prioritarios (NAPs)”.

“El trabajo que iniciamos tiene una mirada integral, es decir que contempla a los estudiantes de 4 a 18 años, porque tenemos que garantizar que cada chico que ingresa al sistema, egrese”, subrayó.

En aprender 2017, el 46% de 27 mil docentes señaló que no le alcanza el año para dictar todos los temas de la currícula.

“Allí aparece el cómo”, puntualizó Mercedes Miguel, para apuntar que “no sirve una currícula con cientos de temas que no se llegan a ver o que se ven a medias. Determinar los aprendizajes prioritarios implica revertir esa vieja lógica: hay que enseñar lo necesario y asegurarse de que los chicos aprendan”.

En ese punto entra la formación docente continua y la capacitación de los futuros docentes. “Es que también será un desafío cambiar una metodología de enseñanza que está muy arraigada”, reconoció.

Plan nacional

En Aprender 2017, el 35% de los secundarios de la Provincia dijo que “nunca” aplica los conocimientos matemáticos en la vida cotidiana y el 50% afirmó que lo hace “rara vez”.

Así las cosas, ya se puede abordar desde estas líneas la “tercera dimensión” del trabajo que se está realizando para crear el “plan nacional de enseñanza de la matemática”.

Mercedes Miguel, secretaria nacional de Innovación Educativa, especificó que el tercer pilar será “cómo evaluamos lo que se enseña (con el nuevo método). Y no me refiero a la evaluación estandarizada nacional, sino a la evaluación formativa, al chequeo constante que se debe hacer en las aulas”.

Finalmente anticipó que desde el ministerio van a llevar adelante “un acompañamiento constante a los docentes, con guías, con material, con formación continua, en el marco de la modificación de las prácticas de enseñanza” de la asignatura.