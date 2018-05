Prestadores de IOMA reclaman el pago de haberes atrasados

Un grupo de prestadores, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, entre otros profesionales, se concentraron ayer al mediodía en las puertas de IOMA, en Junín, y entregaron un nuevo reclamo al contador Marcelo Pastormerlo, titular de la delegación local de la obra social provincial.

En la oportunidad se hizo entrega de un petitorio cuyo texto es el siguiente:

“Los prestadores de servicio de la Salud y de la Educación: Acompañantes terapéuticos, asistente terapéuticos, cuidadores domiciliarios, psicopedagogos, musicoterapeutas, fonoaudiólogos, entre otros, se dirigen al señor Pastormerlo con el fin de expresar su preocupación por las irregularidades del sistema ante el incumplimiento en el pago de las facturaciones realizadas por profesionales antes mencionados provenientes de la obra social IOMA. Ante un anterior reclamo realizado el 26 de abril pasado, el señor director de la mencionada entidad nos hace llegar el mensaje de que ‘el dinero estaba’, que ‘en diez días se solucionaría el problema’”.

“No se ha regularizado”

“Hoy (por ayer), a más de diez días de lo prometido, no solo la totalidad del dinero adeudado no está en nuestra cuenta bancaria, sino que el sistema, evidentemente, no se ha regularizado”, lamentaron.

“Es por ello que venimos a las puertas de IOMA de manera pacífica, sin intención alguna de confrontar sino más bien con el afán de querer formar parte de una posible solución, ofreciendo nuestra colaboración a la dirigencia de la obra social en cuestión, para que este momento tan indeseado por todos los sectores involucrados se revea, se trate y se resuelva”, dijeron.

“Necesitamos cobrar para vivir, necesitamos ser escuchados, necesitamos soluciones. Basta de problemas, de contratiempos, basta de excusas. Vivir dignamente es un derecho”, concluyeron.