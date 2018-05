Colapsó el piso del patio de la Escuela Técnica Nº 2 "Patricias Argentinas"

El jueves por la tarde, directivos de la escuela Técnica Nº2 Patricias Argentinas que continúa funcionando en el viejo edificio de Lebensohn y Narbondo vieron que el piso del patio se comenzaba a hundir y debieron precintar el área para evitar que los alumnos circularan por el sector en el que hay una cancha de básquet y es un paso obligado para cruzar desde la cocina hasta el comedor de la institución. Afortunadamente no había alumnos ni personal docente en el momento en que colapsó.

La vicedirectora de la Escuela, María Rosa Ciraolo dialogó con Tele Junín y explicó lo acontecido en la tarde del jueves.

“El director comenzó a ver que parte del piso se comenzaba a hundir. No había chicos así que se llamó a las autoridades para pedir consejo sobre lo que había que hacer. Les pidieron que aislaran todo el sector porque los chicos, especialmente un día de sol transitan por este lugar.

Se hizo presente personal del Consejo Escolar y durante el fin de semana van a ver que hay porque no sabemos si hay un pozo séptico, algún drenaje de agua”, indicó la vicedirectora.



“Ese es el lugar en que transitan desde la cocina hasta el comedor que está enfrente, por suerte no pasó nada”, aseguró.

El edificio continúa en condiciones muy deterioradas mientras se aguarda la conclusión de la construcción del nuevo edificio.

Durante muchos años funcionó también allí la Escuela Media Nº7 (Ex Comercial) hasta que se finalizó la edificación de la institución sobre calle Intendente Borchex y luego la Escuela Media Nº 2 pasó a ocupar las instalaciones.

Nuevo edificio

Tras las demoras en la construcción del nuevo establecimiento, el municipio recientemente dio de baja el contrato con la empresa constructora y anunció que espera tomar rápidamente posesión del predio para finalizar los trabajos, que estarán a cargo de Grupo Servicios Junín.