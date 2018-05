Trabajadores de Medilogos denuncian sueldos atrasados

Trabajadores de la empresa Medilogos realizaron ayer un paro en protesta por sueldos atrasados y denunciaron cuatro despidos ocurridos en septiembre, al tiempo que indicaron que las irregularidades en los haberes comenzaron en noviembre pasado.

"Hemos estado veinte días para cobrar una quincena, o un mes atrasado sin cobrar", afirmó una delegada gremial de la firma, y reclamó “un compromiso de pago” para los más de sesenta empelados que tiene la compañía situado en calle Jean Jaures e Italia, en el barrio Belgrano de nuestra ciudad.

También dijeron que la empresa no paga los aportes a las obras sociales.

“Este jueves tuvimos una muy buena propuesta relacionada a lo que estábamos pidiendo, pero al momento de firmar el acta, de llevarla a imprimir, surgieron inconvenientes. No estaba bien lo que estaba escrito ahí, que el pago iba a ser a mitad de semana. En realidad no cambiaba nada de lo que veníamos cobrando. Si estábamos pidiendo una mejora no podés venirme a proponer pagarme como me venías pagando, porque me sumes un 1 ó 2 por ciento no modifica en nada la necesidad que hoy estamos teniendo. Estamos con muchos problemas económicos en nuestros hogares, totalmente devastados. Estamos acá porque estamos acorraladas, mucho tiempo esperando que esto mejore y no vemos una mejora, por eso seguimos acá”, contó una trabajadora.